De los patines a la gloria: el impresionante despegue de Jerónimo Calderón en el ciclismo

En medio de este intenso proceso de superación, en febrero pasado, tras ser subcampeón de la Clásica de Rionegro, experimentó un fuerte dolor en sus rodillas que lo obligó a detener sus entrenamientos durante un mes. Hasta acudió a la sicóloga de su equipo, especialmente ante el riesgo de no poder participar en el Panamericano en Uruguay.

“Es increíble lo que he logrado en tan poco tiempo. El cambio de deporte me sentó muy bien. Uno se da cuenta de que el trabajo constante sí trae su recompensa. Lo conseguido en Uruguay me motiva a seguir con la misma perseverancia y dedicación”, comentó el hijo de Maritza Palacio, ama de casa, y Felipe Calderón, quien también fue patinador y ciclomontañista y ahora es dueño de un negocio de especias en la plaza de mercado de Bello. Su otro hijo, Juan José, de 16 años, fue campeón panamericano de patinaje y actualmente entrena con la Selección Antioquia de ciclismo de pista.