Claves del consejo de seguridad que lidera Petro; candidatos presidenciales son prioridad

El fallecimiento del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el lunes 11 de agosto, ha generado un profundo impacto en el panorama político y electoral de Colombia.

Al día siguiente de confirmarse su muerte, la Casa de Nariño anunció la convocatoria de un Consejo de Seguridad extraordinario para este martes 12 de agosto en horas de la tarde, con el objetivo de reforzar las medidas de protección a los aspirantes a la Presidencia.

Según la Secretaría para las Comunicaciones de la Presidencia, el encuentro buscará garantizar que los candidatos puedan desarrollar sus campañas sin riesgo para su integridad.

La reunión contará con la participación del Ministerio de Defensa, la Unidad Nacional de Protección (UNP), así como altos mandos del Ejército y la Policía Nacional, quienes definirán las acciones a seguir. Inicialmente, este consejo estaba programado para el lunes, pero fue pospuesto.

El director de la UNP, Augusto Rodríguez, explicó que la entidad continúa investigando las fallas en el esquema de seguridad de Uribe Turbay, especialmente después del atentado sicarial del pasado 7 de junio en un evento de campaña en Fontibón, Bogotá.

“Seguimos estudiando las fallas que presentó el esquema de seguridad”, aseguró Rodríguez, señalando que la distribución del personal encargado de protegerlo el día del ataque estuvo marcada por “lamentables coincidencias”.

Tras el asesinato, varios precandidatos han decidido suspender temporalmente sus actividades proselitistas. Entre ellos, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Andrés Guerra y Paola Holguín, del partido Centro Democrático, quienes afirman no contar con las garantías necesarias para participar en el proceso electoral en las condiciones actuales.