Richard Ríos, 90 minutos y clasificación del Benfica a playoffs de Champions; se medirá con Durán

La noche en Lisboa tuvo un protagonista colombiano: Richard Ríos, quien fue titular, jugó los 90 minutos y se consolidó como uno de los jugadores más destacados del encuentro. El volante no solo cumplió en la marca, sino que se encargó de todas las pelotas quietas, mostrando personalidad y liderazgo en un equipo que apunta a grandes cosas esta temporada. Sin recibir amonestaciones y con un juego limpio, Ríos sigue ganando protagonismo en la plantilla de las Águilas.

El Benfica de Portugal selló su boleto a los playoffs de la Liga de Campeones tras imponerse con autoridad 2-0 al Niza en el Estádio da Luz, resultado que completó un marcador global de 4-0 luego de su victoria por idéntico marcador en el partido de ida en suelo francés.

Los goles del triunfo fueron obra de los noruegos Fredrik Aursnes y Andreas Schjelderup. El primer tanto llegó tras una combinación entre ambos, con Schjelderup asistiendo a Aursnes para abrir el marcador. Minutos después, al 27, se invirtieron los papeles: Aursnes asistió a Schjelderup, quien desde el borde del área sacó un potente remate que venció al portero Yehvann Diouf, sellando así el cuarto gol en el global.

El Niza, obligado a buscar el descuento, tuvo un par de opciones claras. Jonathan Clauss estuvo cerca con un remate que se estrelló en el palo, y en la segunda parte, Badredine Bouanani inquietó la portería local. No obstante, Benfica también pudo ampliar la ventaja, pero esta vez fue Schjelderup quien vio su disparo chocar contra el poste.

Con esta clasificación, el Benfica se medirá ante el Fenerbahce de Turquía en los playoffs de la Champions, buscando el cupo definitivo para la fase de grupos. La serie se disputará el 20 y 27 de agosto, comenzando en Estambul y cerrando en Lisboa, en un cruce que promete intensidad y buen fútbol.

En otra llave, el colombiano Óscar Cortés también avanzó a los playoffs con el Rangers de Escocia, pese a caer 2-1 frente al Viktoria Plzeň de República Checa. El conjunto escocés se enfrentará al Brujas de Bélgica por un lugar en la fase de grupos.