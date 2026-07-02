Ola de grandes fichajes en la NBA: Jaylen Brown a Philadelphia y otros movimientos en el mundo del baloncesto

Tras una década y un anillo de campeón con los Boston Celtics, Jaylen Brown fue traspasado este miércoles a los Philadelphia 76ers a cambio de Paul George y un paquete de selecciones de Draft, avanzaron medios estadounidenses.
Esta inesperada operación de Boston con los Sixers, el equipo que los eliminó en los pasados playoffs, termina con el dúo estelar que Brown conformó durante nueve años con Jayson Tatum.
La dupla alcanzó el anillo para Boston en 2024 en unas Finales en las que Brown fue elegido Jugador Más Valioso (MVP).
El alero, de 29 años, acaba de jugar la mejor temporada de su carrera con 28,7 puntos, 6,9 rebotes y 5,1 asistencias, gran parte de ella cargando con el equipo en ausencia por lesión de Tatum.
Liderados por Brown, los Celtics terminaron en la segunda posición de la Conferencia Este pero se vinieron abajo en una primera ronda ante Philadelphia en la que desperdiciaron una ventaja de 3-1.