Dairon Asprilla fue presentado en Bolívar de La Paz; lo dirigirá Alejandro Restrepo

Dairon Asprilla regresa al fútbol del exterior tras desvincularse de Atlético Nacional. El delantero chocoano estuvo 2 años en el Verde Paisa en su segunda etapa (es canterano) y en ese tiempo consiguió una Liga Betplay, dos Copas de Colombia y una Superliga. Ahora, llega a un club que está acostumbrado a ganar títulos a nivel local en el fútbol boliviano; sin embargo, el gran objetivo es hacer un papel importante en la Copa Sudamericana, torneo al que clasificaron tras caer en su grupo de Copa Libertadores y pasar como terceros a la Otra Mitad de la Gloria. Será dirigido por Alejandro Restrepo.

El delantero fue recibido de la mejor manera en el antiplano, donde la prensa destacó su pasado exitoso en la MLS con el equipo Portland Timbers, equipo donde es ídolo y fue apodado como “Mr. October”, por su buen desempeño en los playoffs de la Major League Soccer, los cuales se juegan en octubre. Su presente no es quizá el mejor momento de la carrera del atacante, empero, busca volver a su mejor versión con La Academia. “Tengo mucha felicidad por estar acá. En su momento llegaron más opciones, pero me decanté por Bolívar porque sé que es un club muy grande y que siempre busca competir por todo lo que juega”, afirmó Asprilla en sus primeras palabras como jugador de Bolívar.