Dairon Asprilla fue presentado en Bolívar de La Paz; lo dirigirá Alejandro Restrepo

Dairon Asprilla regresa al fútbol del exterior tras desvincularse de Atlético Nacional. El delantero chocoano estuvo 2 años en el Verde Paisa en su segunda etapa (es canterano) y en ese tiempo consiguió una Liga Betplay, dos Copas de Colombia y una Superliga. Ahora, llega a un club que está acostumbrado a ganar títulos a nivel local en el fútbol boliviano; sin embargo, el gran objetivo es hacer un papel importante en la Copa Sudamericana, torneo al que clasificaron tras caer en su grupo de Copa Libertadores y pasar como terceros a la Otra Mitad de la Gloria. Será dirigido por Alejandro Restrepo.
Pico y Placa Medellín
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