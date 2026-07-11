La misteriosa muerte de un joven afro en EE. UU. abre de nuevo la herida del racismo

Nolan Wells, un joven de 18 años que era el único hombre negro del grupo de amigos que salió en un paseo en barco hacia una isla de Mississippi, Estados Unidos, desapareció sin dejar rastro y días después fue encontrado muerto. Las fotografías tomadas durante la mañana del 4 de julio muestran a Nolan Wells sonriendo mientras posa junto a varios amigos sobre un barco que se dirigía a Horn Island, una de las islas barrera más visitadas frente a la costa de Mississippi durante las celebraciones del Día de la Independencia.

Horas más tarde, cuando la embarcación regresó al continente, el joven de 18 años ya no estaba. Su ausencia dio inicio a una intensa búsqueda que terminó el lunes con el hallazgo de su cuerpo en la isla. Mientras las autoridades intentan reconstruir sus últimos movimientos, el caso ha trascendido la investigación policial para convertirse en uno de los temas más comentados en redes sociales, donde miles de usuarios cuestionan qué ocurrió realmente y si el contexto racial pudo haber influido de alguna manera en la tragedia.

¿Qué pasó con Nolan Wells?

Desde las primeras horas del 5 de julio, su madre, Christine Wonsley, comenzó una desesperada campaña en redes sociales para pedir ayuda. ”Por favor, si creen en Dios, oren para que encuentren a Nolan sano y salvo”, escribió en una publicación que rápidamente empezó a compartirse miles de veces. Lea más: El frenético fin de semana de Petro en redes: de Yerry Mina a una disputa diplomática Más tarde contó que tanto ella como su esposo viajaron hasta Horn Island para participar personalmente en la búsqueda y reveló un dato que aumentó las dudas: el teléfono celular de Nolan estaba en poder de la familia. Mientras tanto, el Departamento del Sheriff del Condado de Jackson desplegó un operativo con apoyo de la Guardia Costera de Estados Unidos y del Departamento de Recursos Marinos de Mississippi para recorrer la isla y sus alrededores.

En paralelo, grupos de rescate voluntario, entre ellos United Cajun Navy, también se sumaron a las labores. Brian Trascher, vicepresidente de esa organización, explicó que el lugar estaba repleto de embarcaciones durante la celebración y que las fuertes corrientes de resaca podían representar un riesgo para cualquier persona que hubiera caído al agua.

El lunes llegó la noticia que la familia más temía. Las autoridades confirmaron el hallazgo de un cuerpo que correspondía a Nolan Wells. El forense del condado de Jackson informó que, en una inspección preliminar, no se observaron signos evidentes de lesiones físicas. Los investigadores señalaron inicialmente que no existían indicios inmediatos de un acto criminal, pero dejaron claro que la investigación continúa y que aún intentan establecer exactamente qué ocurrió durante las últimas horas del joven. Lea más: Hincha de Boca capturado en Brasil fue imputado por racismo tras hacerle gestos a los de Cruzeiro: todo quedó en video Uno de los principales interrogantes sigue siendo por qué Nolan no regresó en el barco con el resto del grupo. Tampoco está claro qué ocurrió después de que fuera visto por última vez durante la tarde del 4 de julio.

¿Un crimen con un trasfondo racial?

Muchos usuarios en redes sociales se han quedado en el detalle de que Nolan Wells era el único hombre de color del grupo. En un estado como Mississippi, cuya historia está marcada por décadas de segregación racial y violencia contra la población afroamericana, esa circunstancia fue suficiente para despertar sospechas entre numerosos internautas.

Aunque hasta ahora no existe evidencia pública que relacione la muerte del joven con un crimen motivado por razones raciales, miles de personas compartieron sus propias experiencias como minorías en espacios mayoritariamente blancos y pidieron que la investigación no descarte ninguna hipótesis. Ante las dudas, la familia contrató al reconocido abogado de derechos civiles Ben Crump, quien ha representado a familiares en algunos de los casos más emblemáticos de presunta violencia racial en Estados Unidos.

Crump anunció que solicitaron una autopsia independiente para contrastar los resultados de la investigación oficial. El abogado también afirmó que la familia teme que algunos elementos del caso no hayan sido manejados adecuadamente y aseguró que existen interrogantes sobre posibles mensajes eliminados del teléfono celular de Nolan y contradicciones entre algunos testimonios.

¿Quién era Nolan Wells?

Nolan Wells acababa de graduarse de Ocean Springs High School, en la costa de Mississippi. Quienes lo conocieron lo describen como un joven disciplinado, amable y con grandes proyecciones deportivas. Su entrenador de fútbol americano, Jake Bramlett, aseguró que era mucho más que un atleta destacado. Siga leyendo: Videos | Una España avergonzada investiga cánticos antimusulmanes en el partido contra Egipto ”Nolan era humilde, respetaba a los demás y siempre daba ejemplo”, expresó en un mensaje difundido por medios locales. Tras graduarse, Wells había comenzado una nueva etapa en el Southwest Mississippi Community College, donde integraba el equipo universitario de fútbol americano como receptor. Como millones de estadounidenses, decidió celebrar el 4 de julio junto a sus amigos en Horn Island, un destino famoso por sus playas y su naturaleza, ubicado a unos 16 kilómetros de la costa de Mississippi.

¿Qué se sabe de la investigación sobre la muerte de Nolan Wells?

El Departamento del Sheriff del Condado de Jackson mantiene abierta la investigación y pidió a cualquier persona que estuviera en Horn Island el 4 de julio entregar fotografías y videos originales tomados durante la jornada. En particular, los investigadores buscan imágenes relacionadas con un supuesto altercado del que han surgido versiones en internet y cualquier registro que permita reconstruir los últimos movimientos de Nolan Wells. Las autoridades insisten en que necesitan tiempo para analizar todas las pruebas antes de llegar a conclusiones. Mientras tanto, la familia solo espera conocer la verdad sobre lo ocurrido. ”Lo único que sabemos es que Nolan está muerto”, dijo Ben Crump. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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