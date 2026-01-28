x

Jared Ruiz encanta en Champions con su efectividad y buen rendimiento con Paisas

Este jueves el quinteto que dirige Daniel Seoane disputará su segundo duelo en la BCL ante Astros de México.

  • El alero Jared Ruiz, nacido en Puerto Rico se lució con Paisas en la primera jornada de la BCL, este jueves segundo duelo en el Iván de Bedout. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
Luz Élida Molina Marín
hace 4 horas
El alero puertorriqueño Jared Ruiz llegó no solo para ponerle el sabor caribeño a Paisas, sino para convertirse, gracias a su efectividad y capacidad, en uno de los líderes del quinteto antioqueño. Su objetivo es claro: dar la pelea en la Liga de Campeones, donde se miden ante Caimanes del Llano y Astros de México.

Desde su arribo, Ruiz tenía claro que con Paisas no venía simplemente a competir, sino a ganar. Ese compromiso quedó reflejado en su rendimiento durante el debut ante Caimanes del Llano, donde aportó 15 puntos y ocho asistencias.

Además, registró una efectividad del 100 % en tiros libres (5 de 5), un 31 % en tiros de campo, 40 % en lanzamientos de dos puntos y un 25 % en triples. Fue el jugador con más tiempo en el maderamen (25:13 minutos) y se mostró agradecido por el cariño que los aficionados empezaron a demostrarle.

“Me siento muy feliz de pertenecer a esta familia. La adaptación fue muy buena; me han hecho sentir muy bien y me anima saber que tenemos un gran grupo. Seguimos soñando con llegar lo más lejos posible”, comentó Ruiz.

En 2025, la afición de Paisas sufrió con su talento cuando fue rival de los dirigidos por Daniel Seoane, militando en el Real Estelí. Sin embargo, ahora, gracias a su rendimiento, calidad humana y buena vibra, Jared ha empezado a ganarse el corazón de los antioqueños, quienes ven en el puertorriqueño a un nuevo ídolo al cual alentar.

“Colombia es un país bellísimo, me están haciendo sentir en casa. Ya visité la Comuna 13 y estuve en Provenza el año pasado; ahora espero conocer más de la ciudad y disfrutar el ambiente del básquet de acá”, añadió.

Esta noche, a las 7:40 p. m., el coliseo Iván de Bedout será testigo del segundo reto de la BCL para Ruiz y los dirigidos por Seoane. Se enfrentarán a Astros de México, un rival que cuenta con grandes estrellas y un nivel superior, lo que vaticina un duelo intenso de principio a fin.

Ruiz lo tiene claro: “Este torneo es complicado; hay que tener mucha concentración porque el nivel es alto y físicamente exige mucho. Por eso nos hemos preparado bien, para afrontar cada juego al máximo y darle alegrías a los aficionados”, concluyó.

La confianza del equipo está en lo alto tras la contundente victoria 109-62 contra Caimanes en la primera fecha, y este jueves esperan concretar ese buen arranque con otra victoria para liderar el Grupo A de la BCL.

