Sinner aplastó a Musetti en US Open y completó pleno de semifinales grandes en 2025

En un duelo inédito entre italianos, Jannik Sinner arrolló la noche del miércoles a Lorenzo Musetti y avanzó a las semifinales del Abierto de Estados Unidos.

El número uno mundial venció a su buen amigo Musetti (10) por 6-1, 6-4 y 6-2 en el cierre de los cuartos de final del certamen que se celebra en Nueva York.

Sinner, que cumplió 24 años en agosto, es el segundo tenista más joven en avanzar a las semifinales de los cuatro Grand Slams en una misma temporada.

Si supera las semifinales del viernes ante el canadiense Felix Auger-Aliassime habrá hecho cima en las cuatro finales grandes del año, con una cosecha por ahora de dos títulos (Abierto de Australia y Wimbledon) y un subcampeonato (Roland Garros).

La otra semifinal de Nueva York deparará un apasionante pulso este viernes entre el español Carlos Alcaraz y el serbio Novak Djokovic.