La increíble transformación de Terence Crawford: así fue el cambio físico que lo llevó a derrotar a Saúl “Canelo” Álvarez

El pasado sábado 13 de septiembre, una apuesta que reconfiguró el boxeo mundial se dio en el Allegiant Stadium de Las Vegas, donde no se libró un simple combate más del circuito, sino que se dio un hecho histórico en este deporte.
Terence Crawford, contra todo pronóstico, se alzó con la victoria por decisión unánime ante el campeón Saúl “Canelo” Álvarez, en una pelea que no solo le arrebató los títulos de peso supermediano (FIB, AMB, CMB y OMB) al mexicano, sino que redefinió los límites de lo posible en el cuadrilátero.
