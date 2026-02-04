Imane Khelif, medallista de oro en los Olímpicos, reveló que se sometió a tratamiento hormonal: “No soy trans”

La boxeadora argelina Imane Khelif, medallista de oro en los pasados Juegos Olímpicos de París y que fue objeto de acusaciones sobre su género, reveló que recurrió a un tratamiento hormonal para reducir su nivel de testosterona antes de las justas de 2024, al tiempo que reafirmó que no es “trans”, en una entrevista con el diario francés L’Équipe.
“Tengo hormonas femeninas. Y la gente no lo sabe, pero tomé tratamientos hormonales para bajar mi nivel de testosterona para las competiciones”, afirmó la argelina de 26 años.
Khelif confirmó en la entrevista que posee el gen SRY, situado en el cromosoma Y, indicador de masculinidad: “Sí, y es natural”.