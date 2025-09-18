Esta es la historia de Carlos Sanmartín, el colombiano que fue ayudado por un oponente a cruzar la meta en Mundial de Atletismo

Un gesto de deportividad le ha dado la vuelta al mundo. Los protagonistas son el corredor de Bélgica Tim Van de Velde y el atleta de Colombia Carlos Sanmartín. Ocurrió en la prueba de 3.000 metros con obstáculos en el Mundial de Atletismo que se disputa en Tokio, Japón. Este evento se desarrolla desde el 13 de septiembre y va hasta el domingo 21 de septiembre. Lea también: ¡Adiós, leyenda! Shelly-Ann Fraser-Pryce corre su última carrera en Tokio En una de las pruebas de pista, se estaba llevando a cabo la tercera serie clasificatoria para la final de los 3.000 metros con obstáculos; fue una de las más accidentadas en lo que va del certamen. En dicha prueba, el atleta español Dani Arce se cayó en un obstáculo y se lesionó la rodilla izquierda, mientras que otros corredores también sufrieron percances en el desarrollo de la prueba. Uno de ellos fue el colombiano Sanmartín, quien saltando una de las vallas se tropezó e inclusive chocó con el atleta de Etiopía plusmarquista mundial de la modalidad Lamecha Girma. Adicional a esto, el colombiano volvió a sufrir un tropiezo en otra de las vallas junto a un pozo.

Con estas dificultades, el corredor fue perdiendo la posibilidad de disputar un puesto para la final, sin embargo, no renunció a terminar la prueba, así lograra la peor marca de las series clasificatorias.

Llegando a la última valla en la recta antes de cruzar la meta, Sanmartín iba sin alientos y la pasó con dificultad, por lo que el corredor belga Van de Velde, quien también había perdido la posibilidad de llegar a la final, frenó su paso y, con su brazo, le sirvió de apoyo para que siguiera su marcha para que los dos pudieran terminar la competencia.

Al cruzar la línea final, ambos se abrazaron y culminaron últimos en su serie clasificatoria con un tiempo de 9 minutos, 20 segundos y 21 centésimas, los peores tiempos de las tres llaves. “Gracias, tu apoyo demuestra el verdadero espíritu del deporte”, les escribió el colombiano al belga en sus redes sociales.

¿Quién es Carlos Sanmartín?

Carlos Sanmartín es un atleta especializado en las pruebas de fondo como las de 1.500, 5.000 y 10.000 metros planos, además de correr media maratón (21 kilómetros) en diferentes ocasiones.