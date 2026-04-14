Los papás de hoy “están dañando el fútbol formativo en Antioquia”, dice Yulián Mejía, exfutbolista paisa

Cuando recuerda lo que vivió en el fútbol se emociona. En una oficina de este diario, Yulián Mejía sonrió cuando le mostraron la foto de su debut con Envigado: “eso fue en febrero de 2011”, dijo apenas vio la imagen. Después apareció una toma de un gol que le marcó a Libertad de Paraguay en abril de 2015 jugando para Atlético Nacional en Copa Libertadores y manifestó “ese día hice un golazo”.
Habla con algo de nostalgia de su época como jugador. Hace cinco años no dejó el fútbol, sino que este lo dejó: sufrió, en una jugada “normal” una ruptura de ligamento cruzado anterior de la que no se pudo recuperar. Desde noviembre de 2020 no juega fútbol. Ahora, retirado, Mejía forma niños en su escuela en el barrio El Salvador. Contó su historia en Línea de Gol de El Colombiano.