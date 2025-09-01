Yeison Guzmán vuelve al continente; este es el equipo con el que jugará Copa Libertadores

Yeison Guzmán vuelve a ser protagonista en el mercado de fichajes internacional. Tras semanas de incertidumbre por su situación contractual con el Torpedo Moscú de Rusia, el mediocampista colombiano fue anunciado oficialmente como nuevo jugador del Fortaleza Esporte Clube de Brasil, equipo con el que firmó hasta el 31 de diciembre de 2027 y con opción de renovación por un año más.
El nuevo fichaje, que fue anunciado por el club en un comunicado, también reveló que la operación implicó la compra del 60 % de los derechos económicos del futbolista por 1,1 millones de dólares. El jugador ya entrena en el Centro de Excelencia Alcides Santos y fue inscrito para disputar el Campeonato Brasileño.