Aguerre o Chaux, ¿quién debe ser el arquero titular del Medellín en lo que resta del semestre?

Para tomar una decisión, Alejandro Restrepo piensa mucho. El estratega antioqueño, de 43 años, analiza, en poco tiempo, todas las posibilidades que tiene. Esa, además de la gran capacidad de trabajo que posee, es su mayor virtud como técnico.
Por eso su rostro serio, que nace de una concentración profunda, se ve en cada partido que dirige. Esa es la razón por la cual, cuando está en su oficina del primer piso de la sede del Medellín en Itagüí, el timonel se la pasa viendo videos de rivales o analizando informes sobre sus dirigidos.