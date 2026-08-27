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Del Mundial a Colo Colo: así fue el debut de Vozinha en Chile

Vozinha volvió a escena con Colo Colo, dejó buenas sensaciones en su estreno y ahora busca consolidarse bajo los tres palos del Cacique.

  • Vozinha tuvo su debut con Colo Colo en la Copa Chile y mantuvo su arco en cero ante Unión Española. FOTO: @ColoColo
    Vozinha tuvo su debut con Colo Colo en la Copa Chile y mantuvo su arco en cero ante Unión Española. FOTO: @ColoColo
Agencia AFP
hace 3 horas
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Tres semanas después de su llegada a Colo Colo, Vozinha, guardameta de la selección de Cabo Verde y protagonista del Mundial 2026, hizo anoche miércoles su estreno con la camiseta del Cacique en la Copa Chile.

A sus 40 años, Vozinha causa un impacto inmediato en Chile. Miles de aficionados acudieron a recibirlo en su presentación en el Estadio Monumental de Santiago a comienzos de agosto.

Lea aquí: Video | ¡Como toda una leyenda! Así fue recibido Vozinha en el estadio de Colo Colo

Colo Colo, líder del fútbol chileno y el club más popular y ganador del país, le dio la titularidad a Vozinha en el partido frente a la Unión Española por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Chile, una competición en la que el Cacique también ocupa el primer lugar.

Fue un plácido 3-0 para el Cacique, con un Vozinha que apenas tuvo que aparecer con un par de atajadas a lo largo del encuentro.

“Feliz por mi primer juego. Es una sensación buena, muy gratificante después de mucho tiempo sin jugar”, dijo a la prensa Vozinha, que no jugaba desde el Mundial, a inicios de julio.

Josimar José Évora Dias, más conocido como Vozinha, tuvo una extraordinaria presentación mundialista en la fase de grupos contra selecciones campeonas del mundo como España y Uruguay.

Siga leyendo: El mensaje de Vozinha que impactó en Chile: “En el fútbol no hay presión, la verdadera presión es no tener nada para comer”

En los dieciseisavos de final se enfrentó a la Argentina de Messi y protagonizó una actuación sobresaliente, con intervenciones decisivas que mantuvieron con vida a Cabo Verde hasta el final, aunque la selección africana terminó cayendo por un agónico 3-2 en la prórroga.

Este domingo (4:30 p.m.), ante el Audax Italiano, el arquero de Cabo Verde espera seguir siendo protagonista.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuándo volvió a jugar Vozinha después del Mundial 2026?
Vozinha volvió a disputar un partido el miércoles, cuando fue titular con Colo Colo frente a Unión Española por la Copa Chile. No jugaba desde comienzos de julio, durante el Mundial 2026.
¿Cómo fue el debut de Vozinha con Colo Colo?
El debut de Vozinha fue positivo: Colo Colo derrotó 3-0 a Unión Española y el arquero de Cabo Verde mantuvo su arco en cero. Además, tuvo una actuación tranquila, con un par de atajadas.
¿Cuántos años tiene Vozinha y cuál es su nombre completo?
Vozinha tiene 40 años y su nombre completo es Josimar José Évora Dias. Es el arquero de la selección de Cabo Verde y recientemente se incorporó a Colo Colo.

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