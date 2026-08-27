Desarticulan a Los Amarillos, banda que vendería drogas por el aeroparque y en las afueras de un colegio de Belén, Medellín

Tras meses de investigaciones por las denuncias de ventas de drogas en las afueras de escenarios deportivos, recreativos y educativos de la comuna 16 (Belén), de Medellín, las autoridades capturaron a tres presuntos integrantes de la banda Los Amarillos, la estructura que estaría comercializando drogas en las afueras de sitios como el aeroparque Juan Pablo II y la Unidad Deportiva María Luisa Calle. Durante este operativo se incautaron más de 7 kilos de drogas, entre marihuana, cocaína, bazuco y tusi, los cuales se comercializarían de manera indiscriminada entre adultos y menores de edad, de acuerdo con las investigaciones. De hecho, otra de las zonas afectadas eran los alrededores de la Institución Educativa San Bernardo.

El saliente comandante de la Policía Metropolitana, general Henry Yesid Bello, expresó que “estas sustancias eran comercializadas en entornos escolares y espacios deportivos, llevando la actividad criminal hasta lugares donde niños, niñas, adolescentes y familias desarrollan sus actividades cotidianas”. Entérese: Exclusivo: En el Nordeste antioqueño alquilan plazas de vicio hasta por 100 millones de pesos Las sustancias eran almacenadas en dos propiedades del barrio Belén San Bernardo, donde las autoridades encontraron 6.000 gramos de marihuana, 1.200 gramos de clorhidrato de cocaína, 500 gramos de bazuco y 40 gramos de tusi. Estos eran entregados a los jíbaros para luego ser comercializados en pequeñas dosis. “Los uniformados de la Seccional de Investigación Criminal llegaron hasta dos viviendas ubicadas en el barrio Belén San Bernardo, que, de acuerdo con los elementos recolectados, serían utilizadas por integrantes de esta estructura para almacenar diferentes tipos de estupefacientes que posteriormente eran comercializados en este sector de la ciudad”, explicó el alto oficial. Le puede interesar: Así fue el operativo en el que cayeron 10 presuntos integrantes de “El Trianón” en Envigado En medio de las investigaciones se pudo establecer que la venta de estas sustancias en estos sectores estratégicos dejaba ganancias cercanas a los 10 millones de pesos todos los días, por lo que este operativo afectaba directamente las arcas de este grupo delincuencial.

Estos hechos dejaron a tres personas capturadas, quienes se encontraban en las propiedades donde se realizaron los operativos y se logró la incautación de los estupefacientes. Además, se les halló un arma de fuego, dos radios de comunicación, dos teléfonos celulares, cuadernos con registros contables y elementos como grameras para la dosificación de los estupefacientes. “Los elementos incautados, entre ellos los equipos de comunicación, los registros contables y los celulares, fueron incorporados a las investigaciones con el propósito de establecer nuevas líneas que permitan identificar otros integrantes de esta estructura, determinar sus roles y conocer la dinámica utilizada para la distribución de los estupefacientes”, concluyó el general Bello. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Preguntas frecuentes