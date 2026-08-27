“Vi cómo se llevaba a mi familia”: el desgarrador relato de los sobrevivientes de la avalancha en Nepal y Tíbet

Fue desgarrador lo que vivieron familias y turistas en la frontera entre Nepal y Tíbet (China), cuando una avalancha de grandes dimensiones, como pocas veces se había visto, se acercó con gran fuerza y arrasó con todo lo que encontraba a su paso. Las imágenes del momento son tan impactantes que los internautas pensaron de inmediato que se trataba de inteligencia artificial. Pero no: todo era tan real que verlo desde una pantalla causaba un miedo inexplicable. Los últimos reportes conocidos hasta el momento hablan de 362 muertos y más de 1.300 desaparecidos, según la Policía nepalí. Lea también: ¿Hubo un terremoto en Nepal? Estas son las teorías sobre las devastadoras inundaciones que dejan 362 muertos Y es que son varias las teorías sobre las razones de esta tragedia, ocurrida este miércoles 26 de agosto. Una de las que más cobra fuerza es el desprendimiento de un glaciar del Himalaya, ubicado a unos 5.200 metros de altura, que cayó aproximadamente 1.200 metros hacia el valle. Esto podría estar relacionado con el cambio climático, pues el calentamiento global ejerce una presión constante sobre estos gigantes de hielo. El fenómeno fue similar a un tsunami debido a la enorme cantidad de hielo, rocas, tierra y agua que se desplazó con gran fuerza. Tanto fue así que el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) inicialmente pensó que se trataba de un terremoto. Pero ocurrió todo lo contrario: no fue un terremoto el que provocó el deslizamiento, sino que el propio deslizamiento produjo una señal sísmica equivalente a un terremoto. Puede leer: Con $38.000 millones arranca la reconstrucción en 108 pueblos de Antioquia afectados por el terremoto

Los testimonios

Kalpana Malla, del distrito de Nuwakot, es una de las afectadas por este fenómeno. Con gran dolor, relató que la avalancha se llevó a toda su familia, una situación que ella misma presenció. “Vi cómo la corriente se llevó a mi familia ante mis propios ojos. No pudieron escapar; no había ninguna posibilidad”, dijo la mujer a la BBC. Malla perdió a su madre, a su padre, a su hermana y a sus sobrinos en el desastre.

“La inundación se lo llevó todo. Mi hijo y yo logramos subirnos al techo de una casa y sobrevivimos, aunque no sabemos cómo”, agregó. Ella y su hijo, Sugam, fueron los únicos de la familia que lograron sobrevivir tras refugiarse en el techo de una vivienda. Siga leyendo: Ya son cuatro los temblores registrados en Chocó y Santander este jueves

Goma Pandit fue otra de las sobrevivientes, pero perdió los recursos con los que subsistía, luego de que sus diez sacos de semillas de mostaza, toneladas de maíz y arrozales fueran arrasados por la corriente de agua. “Todo ha desaparecido. No queda nada”, expresó al medio citado. Ram Khumari Shrestha, por su parte, le mostró a la BBC una fotografía de su esposo y aseguró que no ha tenido noticias de él desde que ocurrió la tragedia. “Iba camino a Rasuwa porque trabaja como conductor. Estuvo en contacto conmigo hasta las 8 de la noche de ayer”, dijo Shrestha.

Las autoridades nepalíes recibieron la primera notificación de una inundación alrededor de las 9H00 locales y comenzaron a alertar a las zonas situadas a lo largo del río Bhote Khoshi. No obstante, todavía no está claro cuántas personas recibieron la advertencia, ni cuánto tiempo habrían tenido para reaccionar. “La realidad es que, si te encuentras en una comunidad situada debajo de un gran glaciar y, potencialmente, de un lago glaciar donde podría ocurrir una GLOF, en cierta medida es una bomba de relojería”, indicó Adrian McCallum, glaciólogo de la Universidad de Sunshine Coast, en Australia. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Con información de AFP*

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