“A veces la pasión me gana”: estas fueron las disculpas de Vinícius Jr. tras explosivo comportamiento en el Clásico frente al Barcelona

El Santiago Bernabéu fue escenario de un clásico vibrante, con tensión en cada jugada y emociones que se desbordaron incluso más allá del marcador. El Real Madrid derrotó 2-1 al Barcelona, pero la victoria quedó parcialmente ensombrecida por la imagen de Vinícius Jr. abandonando el campo entre gestos de frustración y frases encendidas. Días después del airoso encontronazo, parece que los ánimos se calmaron y el brasileño decidió ofrecer disculpas a sus compañeros y al resto de la afición por medio de sus redes sociales. Esto fue lo que dijo.

¿Qué fue lo que pasó entre Vinicius Jr. y Xabi Alonso?

Durante el segundo tiempo del clásico, al minuto 72, Vinícius fue sustituido por Rodrygo. Algo que parecía completamente normal, pues restaban pocos minutos, se tornó tenso debido a la reacción del brasileño. “¿Yo? ¿Yo? ¡Míster, míster! ¿yo?”, preguntaba el jugador merengue sorprendido y dolido delante del cuarto árbitro. Entre gestos y gritos, el futbolista abandonó el campo y se dirigió directamente hacia los vestuarios, sin pasar por el banquillo con el resto de los suplentes. Ya fuera del campo Vinícius aumento más su enojo al pronunciar: “siempre yo, yo me voy del equipo. Me voy, mejor me voy”.

La escena fue incómoda e inesperada tanto para sus compañeros, como para Xabi y la afición. Un hecho que opaco un poco el triunfo madridista. El gesto generó críticas y encendió un debate en torno a su carácter competitivo, un rasgo que le ha acompañado desde su llegada al club.

Vinícius se disculpó con el equipo y con la hinchada

Días después del incidente, Vinícius publicó un comunicado en el que ofreció disculpas públicas a la afición y al club. “Hoy quiero pedir disculpas a todos los madridistas por mi reacción al ser sustituido en el Clásico. Así como ya lo he hecho en persona durante el entrenamiento de hoy, también quiero pedir disculpas nuevamente a mis compañeros, club y presidente”. Además, añadió: “A veces la pasión me gana por querer siempre vencer y ayudar a mi equipo. Mi carácter competitivo nace del amor que siento por este club y por todo lo que representa. Prometo seguir luchando cada segundo por el bien del Real Madrid, como lo he hecho desde el primer día”.

El episodio, ocurrido el pasado 26 de octubre, marcó un punto de tensión entre el futbolista y el técnico, cuya relación ya venía desgastada según medios españoles. Aunque el club prefirió no imponer sanciones, Xabi Alonso y Vinícius sostuvieron una conversación privada en el entrenamiento posterior al partido para zanjar el asunto. Desde el entorno del vestuario aseguran que la charla fue cordial y que el tema quedó cerrado, al menos de puertas adentro.

¿Vinícius Jr. tiene estos comportamientos usualmente?