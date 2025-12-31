Por accidente en el túnel Buenavista, cerraron la vía Bogotá-Villavicencio: esto es lo que se sabe

Un grave accidente de tránsito provocó el cierre temporal de la vía Bogotá–Villavicencio, una de las carreteras más transitadas del país, especialmente durante la temporada de fin de año.
El hecho se registró en la tarde del martes 30 de diciembre en el túnel Buenavista, donde un motociclista perdió el control de su vehículo, generando un fuerte impacto que derivó en un conato de incendio. La situación ocasionó un importante caos vial en este corredor que comunica a la capital del país con la región de los Llanos Orientales.