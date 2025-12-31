x

En pleno Fin de Año, bomberos atienden dos graves incendios en el Valle de Aburrá

Uno de los incendios se reportó en el Cerro Quitasol en Bello, donde 45 unidades se encuentran atendiendo la emergencia.

  • Las autoridades no han confirmado si hubo personas lesionadas ni las causas que originaron ambos incendios, sin embargo, se adelantan las respectivas verificaciones para esclarecer lo ocurrido y si tendría relación con globos de mecha. FOTO: Redes sociales y Alcaldía de Bello
    Las autoridades no han confirmado si hubo personas lesionadas ni las causas que originaron ambos incendios, sin embargo, se adelantan las respectivas verificaciones para esclarecer lo ocurrido y si tendría relación con globos de mecha. FOTO: Redes sociales y Alcaldía de Bello
  • Un total de 45 unidades adelantan labores para controlar un incendio forestal que afecta la capa vegetal. FOTO: Cortesía Alcaldía de Bello
    Un total de 45 unidades adelantan labores para controlar un incendio forestal que afecta la capa vegetal. FOTO: Cortesía Alcaldía de Bello
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Maria Fernanda Quejada Loaiza

Metro

31 de diciembre de 2025
bookmark

Dos emergencias por incendios se registraron en las últimas horas en el norte del Valle de Aburrá, específicamente en los municipios de Bello y Copacabana, hechos que obligaron a la activación de los organismos de socorro y a la evacuación de viviendas afectadas.

El primer incendio se presentó en el cerro Quitasol, en Bello, donde más de 45 unidades adelantan labores para controlar un incendio forestal que afecta la capa vegetal.

En la atención de la emergencia participan el Cuerpo de Bomberos de Bello, soldados del Batallón Pedro Nel Ospina, unidades de Búsqueda y Rescate de la Policía (Ponalsar) y la Defensa Civil Bellanita.

Un total de 45 unidades adelantan labores para controlar un incendio forestal que afecta la capa vegetal. FOTO: Cortesía Alcaldía de Bello
Un total de 45 unidades adelantan labores para controlar un incendio forestal que afecta la capa vegetal. FOTO: Cortesía Alcaldía de Bello

Lea más: Incendio acabó con vivienda en el barrio Goretti de Bello y dejó dos familias afectadas

Según el reporte oficial, el fuego ha sido controlado en un 50% y se activó recurso aéreo, con apoyo de una empresa privada, para realizar descargas de agua mediante el sistema bambi bucket. Actualmente, dos cuadrillas trabajan en la zona y una tercera se prepara para ascender a la montaña y reforzar las labores de extinción.

Le puede interesar: No lo provocó un volador: esta sería la causa del incendio de una vivienda en Granizal, Medellín

El segundo hecho fue reportado en la urbanización Luna Lunera, ubicada en la carrera 87 #39-122, en el municipio de Copacabana. De acuerdo con información preliminar, vecinos del sector alertaron sobre el incendio a los organismos de socorro. El Cuerpo de Bomberos logró atender la emergencia y evitar que las llamas se propagaran a otras viviendas.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si hubo personas lesionadas ni las causas que originaron ambos incendios, sin embargo, se adelantan las respectivas verificaciones para esclarecer lo ocurrido y si tendría relación con globos de mecha u otros artefactos pirotécnicos.

