Video | El Mundial también se juega en cortometrajes: así han sido las mejores presentaciones de convocados

El Mundial no solo es fútbol. Ahora, parece, también es cine. El torneo aún no ha empezado, pero ya hay una competencia enorme entre las selecciones que participarán en la Copa del Mundo, que se juega en Norteamérica entre el 11 de junio y el 19 de julio. Desde que la Selección de Francia dio a conocer su lista de futbolistas convocados para el torneo, en el que buscarán su tercer título mundial, empezó la “batalla” de los cortometrajes de diferentes tipos en los que la mayoría de las selecciones nacionales –excepto Colombia, Brasil–, han dado a conocer al mundo los elegidos de sus técnicos.

¿Cuáles son los mejores videos de presentación?

El concepto del video de la Selección de Francia, que fue la precursora de este tipo de presentaciones, fue extraño, etéreo. Parecía como la introducción de un capítulo de Los Simpsons, o alguna serie norteamericana. Aunque también, por los saltos que daban las cámaras y la tonalidad de los espacios, parecía uno de los minutos de la película “La Crónica Francesa”.

Ese video puso el listón alto. Sin embargo, se han visto ejercicios llamativos en la presentación de la Copa del Mundo: el que hicieron los senegaleses, que pusieron a su entrenador como un guerrero de antaño en su país, y lo enviaron a hablar con un sabio para que le diera el listado de los elegidos. Al final, como en la antigua África, el rey (técnico), terminó eligiendo lo que le pareció mejor.

Ese video es arte puro. También ha llamado la atención, a muchas personas, el video que hizo la Selección de Inglaterra, que tuvo como eje una canción de la mítica banda The Beatles, mientras que un deportista corría por varias partes importantes del país y se iban desplegando los nombres de los convocados.

Finalmente, este martes la Selección de Panamá, que disputará su segundo Mundial –el primero fue en 2018, cuando el entrenador colombiano Hernán Darío “El Bolillo” Gómez los orientó, publicó el video donde se dieron a conocer los futbolistas elegidos para el torneo que se realizará en Canadá, Estados Unidos y México.