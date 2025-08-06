x

Video | Así fue la batalla campal entre jugadores del Betis y Como de Italia con “derechazo” del “Cucho” Hernández

El delantero colombiano, de 26 años, fue parte de la fuerte pelea en medio del amistoso de pretemporada contra el Calcio Como italiano y que terminó en derrota para el equipo español. Esto fue lo que pasó.

  El "Cucho" Hernández es el delantero del Real Betis de la liga española, equipo al que recien llegó el colombiano Nelson Deossa. FOTO: Redes sociales Betis y captura video
    El “Cucho” Hernández es el delantero del Real Betis de la liga española, equipo al que recien llegó el colombiano Nelson Deossa. FOTO: Redes sociales Betis y captura video
  Momento en que Fornals, del Betis, y Perrone, del Calcio Como, se fueron a los golpes. FOTO: Captura video redes sociales
    Momento en que Fornals, del Betis, y Perrone, del Calcio Como, se fueron a los golpes. FOTO: Captura video redes sociales
  Nelson Deossa entrenando con el Betis de España. FOTO: Redes sociales Betis
    Nelson Deossa entrenando con el Betis de España. FOTO: Redes sociales Betis
Juan Pablo Álvarez Muñoz
Juan Pablo Álvarez Muñoz

Digital - Alcance

06 de agosto de 2025
bookmark

Lo que prometía ser un simple partido de pretemporada para el Real Betis se convirtió en un bochornoso escándalo, viralizado en redes sociales este miércoles 6 de agosto, tras una multitudinaria pelea al final del encuentro contra el Calcio Como de Italia.

Uno de los protagonistas de la riña, en la que hubo puños y patadas, fue el delantero colombiano Juan Camilo Hernández, conocido como el “Cucho”, quien reaccionó fuertemente para defender a uno de sus compañeros.

Le puede interesar: Así jugaron Richard Ríos y Jhon Durán en la Champions: uno brilló, el otro quedó en deuda

Momento en que Fornals, del Betis, y Perrone, del Calcio Como, se fueron a los golpes. FOTO: Captura video redes sociales
Momento en que Fornals, del Betis, y Perrone, del Calcio Como, se fueron a los golpes. FOTO: Captura video redes sociales

El altercado a raíz de una discusión entre Pablo Fornals, del Betis, y Massimo Perrone, del Calcio Como. Según testigos y como se ve en los videos, la disputa subió de tono cuando Perrone le lanzó una cachetada a Fornals, quien respondió con el mismo golpe.

La agresión mutua desencadenó una riña masiva, donde la mayoría de los jugadores se involucraron en empujones y golpes, formando una nueva trifulca en la historia del fútbol. Luego, las autoridades del estadio confirmaron que no hubo heridos de gravedad.

Por defender a los suyos se le fue un golpe al “Cucho” a un compañero

En ese momento de caos fue que apareció el “Cucho” Hernández, quien le propinó un puñetazo o “derechazo” a uno de los jugadores italianos, defendiendo a su compañero Fran Batan, que estaba siendo agarrado.

La violenta reacción del colombiano fue detenida por su compañero Maxence Caqueret, quien lo abrazó por la espalda para calmarlo. Sin embargo, en los diferentes videos se vio como golpeó por error un compañero propio en medio de su reacción.

La pelea dejó de lado el resultado del partido, que había finalizado con una victoria de 3-2 a favor del equipo italiano. Por ahora, ni el “Cucho” ni el club han dado declaraciones sobre este incidente extrafutbolístico que generó polémica y críticas.

Se espera que Hernández y el también colombiano Nelson Deossa, su nuevo compañero, que no jugó en este partido, salten a la cancha el próximo sábado en otro encuentro amistoso contra el Málaga antes de su debut en La Liga.

Nelson Deossa entrenando con el Betis de España. FOTO: Redes sociales Betis
Nelson Deossa entrenando con el Betis de España. FOTO: Redes sociales Betis

Tanto la afición del equipo español como los directivos, esperan con ansias el debut de Deossa, quien recién llegó de Rayados de Monterrey, de México, tras su buena actuación en el Mundial de Clubes.

También le puede interesar: Yeison Reyes ganó etapa 6 de la Vuelta en La Línea, el líder Contreras sufrió y Camargo se metió en pelea por título

