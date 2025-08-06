Video | Así fue la batalla campal entre jugadores del Betis y Como de Italia con “derechazo” del “Cucho” Hernández

Lo que prometía ser un simple partido de pretemporada para el Real Betis se convirtió en un bochornoso escándalo, viralizado en redes sociales este miércoles 6 de agosto, tras una multitudinaria pelea al final del encuentro contra el Calcio Como de Italia.
Uno de los protagonistas de la riña, en la que hubo puños y patadas, fue el delantero colombiano Juan Camilo Hernández, conocido como el “Cucho”, quien reaccionó fuertemente para defender a uno de sus compañeros.
