Con video del papá de Luis Díaz bailando, Bayern Múnich celebró el debut y la goleada 6-0 en Bundesliga

El fútbol europeo está en marcha y con él las actuaciones de los futbolistas colombianos por el mundo. Uno de los más destacados fue el guajiro Luis Díaz, que en su debut liguero con Bayern Múnich anotó gol y asistencia en la goleada 6-0 contra RB Leipzig, para desatar la locura en Alemania. La felicidad por los goles y el desarrollo de todo lo que ocurrió en el partido, se vio expresada desde la cuenta en español del equipo alemán a través de un video en el que el papá de Luis Díaz, conocido como Mane Díaz, está bailando encima de una tarima en lo que parece un toque de vallenato.

Luis Díaz celebrando con sus compañeros. FOTO: Redes sociales y @FCBayernES

Con un mensaje detallado sobre los aspectos más positivos, el Bayern Múnich destacó su gran inicio en la Bundesliga, recordando esta pieza audiovisual que en su momento fue tendencia en todas las redes sociales, haciendo una semejanza a la alegría que sintieron por la abultada victoria. “Goleamos en nuestro primer partido. Debut de Luis Díaz. Hat-Trick de Kane. Primer gol de Luis Díaz en la Bundesliga. Así estamos”, escribieron desde la cuenta en español, donde a lo largo del partido, destacaron el buen partido que tuvo el guajiro en cancha.

La publicación causó miles de reacciones en los usuarios, mayormente colombianos y latinos que siguen la cuenta del Bayern en español. Para unos fue algo “gracioso” como para otros, “no se le debe dar importancia” al papá del futbolista colombiano.

Un arranque arrollador con golazo de Lucho

El reloj apenas marcaba el minuto 27 cuando Michael Olise abrió el marcador con un potente derechazo que dejó sin aliento a los visitantes. La respuesta no se hizo esperar. Apenas cinco minutos después, Luis Díaz culminó una obra de arte colectiva. El colombiano, tras participar en la elaboración con toques precisos, se encontró de frente al arco gracias a un magistral taco de Serge Gnabry. Su remate, que rozó el travesaño, se incrustó en el fondo de la red. Fue su segundo gol en dos partidos oficiales con la camiseta bávara, un inicio de ensueño. La fiesta continuó antes del descanso. En el minuto 42, Gnabry volvió a asistir, esta vez a Olise, que recortó en el área, dejó a un rival en el camino y acomodó el balón con la zurda para marcar el tercer tanto de la noche.

Un segundo tiempo de ensueño para Kane con asistencia del guajiro

Con el 3-0 en el marcador, el Bayern bajó la intensidad en la segunda mitad, lo que le dio al RB Leipzig la oportunidad de buscar el descuento. Sin embargo, la falta de puntería les pasó factura y en un rápido contragolpe, llegó el cuarto tanto. Luis Díaz, con una gran visión de juego, atrajo la atención de varios defensores antes de ceder el balón a Harry Kane, quien enganchó y definió con frialdad en el minuto 64. La gratitud del inglés hacia el colombiano fue elocuente. Pero la noche de Kane estaba lejos de terminar. En el minuto 73, tras otra espectacular jugada de ataque, esta vez iniciada con un taco de Díaz, el goleador inglés cruzó el remate para firmar su doblete.

Y solo cuatro minutos después, en una jugada similar, Kane hizo una finta, dejó a un rival en el camino y sentenció la goleada con su tercer gol, el sexto del Bayern. Una actuación digna de enmarcar que quedó grabada en la memoria del Allianz Arena. Con el marcador sellado, el Bayern Múnich se dedicó a controlar el balón hasta el pitazo final. Luis Díaz, que se mantuvo en el campo durante los 90 minutos, volvió a mostrar su peligrosidad en los últimos compases, confirmando su excelente inicio de temporada en la Bundesliga.