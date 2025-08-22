Con video del papá de Luis Díaz bailando, Bayern Múnich celebró el debut y la goleada 6-0 en Bundesliga

El fútbol europeo está en marcha y con él las actuaciones de los futbolistas colombianos por el mundo. Uno de los más destacados fue el guajiro Luis Díaz, que en su debut liguero con Bayern Múnich anotó gol y asistencia en la goleada 6-0 contra RB Leipzig, para desatar la locura en Alemania.
La felicidad por los goles y el desarrollo de todo lo que ocurrió en el partido, se vio expresada desde la cuenta en español del equipo alemán a través de un video en el que el papá de Luis Díaz, conocido como Mane Díaz, está bailando encima de una tarima en lo que parece un toque de vallenato.
