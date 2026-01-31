Video | Locura por la llegada de Messi a Medellín: el argentino y su equipo llegaron al hotel en un Bolivariano

Afuera del hotel Wake de Medellín, ubicado en El Poblado, los cientos de futboleros que llegaron para esperar la llegada del Inter Miami se volvieron “locos” cuando el bus que los llevaba del aeropuerto José María Córdova se acercó al lugar.
“Messi, Messi, Messi”, gritaban sin parar, con mucha fuerza, aclamando la presencia del futbolista argentino, de 38 años, que vino a la ciudad, después de 13 años, para jugar un partido de pretemporada contra Atlético Nacional en el Atanasio Girardot.