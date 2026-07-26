De la Espriella le pide al Congreso que su posesión sea en Cali y no en Popayán por “condiciones climáticas”

En la noche de este domingo 26 de julio, el presidente electo Abelardo de la Espriella hizo una corta alocución en la cual reveló cinco mensajes claves que regirán una vez asuma el poder este 7 de agosto. Entre ellos, confirmó que la sede de su posesión ya no sería en el Cauca sino en la capital del Valle del Cauca, por “condiciones climáticas”. Las decisiones anunciadas también abarcan hasta cambios en la Presidencia de la República, el respaldo financiero de CAF y la creación de un grupo de consultores encabezado por el empresario Arturo Calle. Durante su intervención, reiteró que su propósito será gobernar desde las regiones, una promesa que, aseguró, comenzó a cumplir incluso antes de asumir el cargo, mediante reuniones con alcaldes, gobernadores, empresarios, líderes sociales, académicos y ciudadanos en distintas zonas del país.

“En pocos días un hijo del Caribe se sentará en el suelo de Bolívar y cumplirá una promesa que hizo durante la campaña. Gobernar desde las regiones y para las regiones”, afirmó.

1. La posesión presidencial será en Cali

El primer anuncio fue el cambio de sede para la ceremonia de posesión presidencial. Aunque inicialmente estaba prevista en Popayán, el mandatario electo sostuvo que las condiciones derivadas de la actividad volcánica obligaron a modificar los planes. Según dijo el cierre recurrente del aeropuerto de Popayán y los riesgos logísticos asociados a la caída de ceniza motivaron la decisión de solicitar a la Cámara de Representantes que la sesión solemne del 7 de agosto se realice en Cali. El presidente electo aseguró que mantiene intacto su compromiso de que la ceremonia sea un homenaje a los soldados y policías del país, además de enviar un mensaje de respaldo al suroccidente colombiano, una región golpeada por la violencia.

Además, el primer consejo de ministros de su administración se realizará en la Base Aérea Marco Fidel Suárez, en Cali. De acuerdo con el mandatario electo, este será el primer mensaje de su gobierno en materia de seguridad y buscará demostrar que el Estado estará presente en las zonas que más requieren acompañamiento institucional. Además, indicó que dio instrucciones al ministro de Defensa designado, general Mora, para priorizar el fortalecimiento del batallón de alta montaña en Jamundí desde el primer día de gobierno, con el objetivo de reforzar la seguridad en el suroccidente del país. Lea también: ¿Quién es Vivian Aisen, la designada embajadora de Israel en Colombia durante el gobierno de Abelardo de la Espriella?

2. Cerrará varias embajadas y consulados

En política exterior expresó que su gobierno cerrará varias embajadas y consultados en países como Cuba y Nicaragua. Sobre los dos primeros dijo que “no habrá vínculo alguno con tiranías”. Pero también cerrará “en una primera etapa” las embajadas en Argelia, Azerbayán, Barbados, Cuba, Haití, Chequia, Etiopía, Ghana, Malasia, Haití, Hungría, Malasia, Senegal, Sudáfrica y Rumania. También anunció que pedirá que no se haga efectiva la apertura de la embajada en Palestina que “nunca llegó a entrar en funcionamiento”. La decisión también abarca consultados, concretamente 15 en todo el mundo. “Hay embajadas que se deben unificar. En París tenemos la embajada en Francia y la UNESCO, hay que unificar la misión. Al igual que Roma: tenemos la embajada en Italia y en la FAO. Será una sola, eso es absurdo”, expresó. En contexto: De la Espriella le pide al Congreso que su posesión sea en Cali y no en Popayán por “condiciones climáticas” “No podemos mantener una estructura tan costosa que no produce resultados concretos para el país”, agregó diciendo que todo obedece a una política de “optimización”. Aclaró que esas decisiones no significa romper relaciones con esos países excepto con Cuba y Nicaragua. “Con el resto de países y organismos Colombia mantendrá sus relaciones internacionales y garantizará la atención a nuestros connacionales mediante esquemas de representación concurrentes, como se les llama, desde otras embajadas de la región”, dijo. El mandatario electo también anunció que cumpliendo una promesa de campaña “reabriré la embajada de Colombia en Jerusalén” y “voy a abrir una nueva embajada en Nigeria” que haría más eficiente, según dijo, la presencia diplomática en África.

3. CAF destinará US$ 9.000 millones para proyectos en Colombia

El tercer anuncio estuvo relacionado con una alianza alcanzada con CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. El presidente electo afirmó que la entidad financiera destinará USD 9.000 millones para financiar proyectos de infraestructura, seguridad, salud, educación, inclusión social, productividad y transformación digital. También señaló que estos recursos permitirán ejecutar hospitales, carreteras, puertos, aeropuertos, vías férreas, fortalecer la producción de gas, mejorar los servicios públicos y recuperar territorios históricamente olvidados. El mandatario sostuvo que la decisión de CAF representa un voto de confianza hacia Colombia y hacia el equipo que está conformando para asumir el Gobierno. Asimismo, agradeció a Sergio Díaz-Granados, director ejecutivo de CAF, por respaldar esta iniciativa y aseguró que la financiación abre la puerta para atraer nuevas inversiones y empresas al país.

4. Arturo Calle encabezará un grupo de consultores del Gobierno

Como cuarto anuncio, el presidente electo informó que su administración contará con un grupo de consultores o “sabios”, integrado por personas con amplia trayectoria y experiencia en distintos sectores. Indicó que este equipo estará encabezado por el empresario antioqueño Arturo Calle, quien aportará su conocimiento para orientar diferentes decisiones estratégicas del nuevo Gobierno. El mandatario anot que este grupo tendrá un papel de acompañamiento y asesoría, dentro de la estrategia de conformar un gabinete y un equipo de trabajo basado en el mérito, la experiencia y la capacidad técnica, y no en recomendaciones políticas.

5. La Casa de Nariño será un museo y el despacho presidencial funcionará en la Cancillería