Crónica del concierto de Arjona en Medellín: lágrimas, canciones a pedido y la sorpresa de Suzy

Ricardo Arjona es un hechicero; su embrujo es constante, crónico. Su música mueve masas, sus canciones han conquistado a varias generaciones en América Latina y sin necesidad de la parafernalia de la industria se ha hecho a pulso a base de talento, persistencia e identidad.
Hay algo que hasta el crítico más acérrimo de Ricardo Arjona debe reconocer: el artista guatemalteco ha construido en más de 40 años de carrera una legión de seguidores que cualquier artista de las nuevas generaciones envidiaría y que quién sabe si lograría conseguir.
Cerca de 15.000 personas llenaron el Polideportivo Sur de Envigado en la llegada a Medellín de la gira Lo que el seco no dijo, en la que Arjona hace un repaso de sus éxitos de antaño, los posteriores y algo de lo nuevo.
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Horas antes se anunció en redes sociales que las puertas del escenario se abrirían a las 5:00 de la tarde y que el artista saldría a las 9:00 de la noche, sin teloneros ni nadie más. Fuera del espectáculo, debo decir que la logística fue fatal. Una muy mala señalización generó una fila vacía y otra llena, gente sin saber en cuál de las dos hacerse e ingresar para –adentro del estadio– hacer dos filas más. Un lunar que al parecer no hemos podido aprender a a ajustar en la ciudad.