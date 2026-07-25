Crónica del concierto de Arjona en Medellín: lágrimas, canciones a pedido y la sorpresa de Suzy

Ricardo Arjona es un hechicero; su embrujo es constante, crónico. Su música mueve masas, sus canciones han conquistado a varias generaciones en América Latina y sin necesidad de la parafernalia de la industria se ha hecho a pulso a base de talento, persistencia e identidad. Hay algo que hasta el crítico más acérrimo de Ricardo Arjona debe reconocer: el artista guatemalteco ha construido en más de 40 años de carrera una legión de seguidores que cualquier artista de las nuevas generaciones envidiaría y que quién sabe si lograría conseguir. Cerca de 15.000 personas llenaron el Polideportivo Sur de Envigado en la llegada a Medellín de la gira Lo que el seco no dijo, en la que Arjona hace un repaso de sus éxitos de antaño, los posteriores y algo de lo nuevo. Puede leer: Chayanne anunció concierto en Medellín: conozca todos los detalles Horas antes se anunció en redes sociales que las puertas del escenario se abrirían a las 5:00 de la tarde y que el artista saldría a las 9:00 de la noche, sin teloneros ni nadie más. Fuera del espectáculo, debo decir que la logística fue fatal. Una muy mala señalización generó una fila vacía y otra llena, gente sin saber en cuál de las dos hacerse e ingresar para –adentro del estadio– hacer dos filas más. Un lunar que al parecer no hemos podido aprender a a ajustar en la ciudad.

Así fue el concierto de Ricardo Arjona en Medellín

Pasando a lo musical el concierto comenzó a las 9:14 con un escenario gigante y cinco pantallas que funcionaban también como mapping y nos mostraban la fachada de un barrio muy francés en cuyas ventanas salían personas a mirar al público, se abrían balcones, se veían negocios como cafés, cabarets y hoteles. Iluso sonaba de fondo mientras se nos mostraban tantas imágenes al tiempo. Una bailarina cubana salió al escenario y segundos después, con los acordes de una canción nueva, Gritas, salió Ricardo Arjona con un traje monocromático de tono verde oliva, de gabardina, camiseta y pantalón tipo jogger, muy urbano y ancho hasta los tobillos. Le puede interesar: Feria de las Flores 2026: conozca la programación musical gratuita y de pago en Medellín La secuencia musical continuó con Ella y en medio de la misma soltó la frase: “Te quiero Medellín”. Es un artista al que le gusta hablar con el público, contó la historia de sus padres, cómo nacieron algunas canciones y en general, interactúa mucho con la gente.

Con tantos éxitos, Ricardo Arjona presenta muchas de sus canciones con nuevos arreglos y hasta sutiles cambios de género. Pasó con El Problema o con Historia de Taxi a la que le añadió ritmos tropicales para romper la rutina de lo que ya conocemos y con un grupo de músicos –sobresaliendo en cuota femenina– de Argentina, España, Chile, México, Cuba y Estados Unidos curtidos en sus instrumentos y con un talento descomunal. Siguieron El mundo se volvió un cabaret, El que olvida, Acompañame a estar solo –en la que le hizo muy amablemente una solicitud a una joven en primera fila de que dejara el celular al lado y disfrutara de este momento, cuando le cantó la canción a ella–, luego continuó con Apnea, Si el norte fuera el sur, Lo poco que tengo y Despacio que hay prisa.

De ahí un viaje al pasado y una medley con Dime qué no, Cuando y Como duele. Ya a ese punto y tras más de media hora de concierto, fueron muchas lágrimas las que vi en el público entre hombres y mujeres –en su mayoría– sintiendo las canciones con el corazón. El set list siguió con El Amor, Te conozco, Historia de Taxi, Tarde –a la que le dio un ritmo flamenco con su guitarra–, Mujer de lujo y Todo termina, una canción que le dedicó a sus hijos y que en las pantallas mostraba a un Ricardo evolucionar hasta convertirse en anciano, porque la vida acabará para todos en algún momento. Acto seguido, las mujeres de su banda se fueron adelante de las graderías a una tarima alterna con la que estuvo más cerca de dichas localidades. Allí hizo algo que, a mi parecer, fue muy inteligente y una gran estrategia de marketing: antes de iniciar el show, había en las pantallas un QR que llevaba a una página en la que cada asistente podía pedir una canción, debía escribir su nombre, su ubicación y la canción que quería.

Este fue el escenario cerca a las graderías que uso Ricardo Arjona. FOTO Cortesía @ParamoPresenta

Las estadísticas no se conocen, pero por lo visto en las pantallas, fueron muchos los que aceptaron el reto. Lo vistoso no está ahí, sino en cómo, escogió cuatro canciones al azar, llamó por su nombre a la persona y una cámara las ubicó. Mostraron su rostro en las pantallas gigantes y ahí Ricardo interactuó con Vanesa, Johan, Tatiana y Dahiana, quienes pidieron Quiero, Desnuda, Cavernícolas y Pingüinos en la cama, respectivamente. Emoción y lágrimas en algunos rostros y la complacencia del guatemalteco con las canciones pedidas. Gran movida. Tras un segmento musical, en ese punto era hora de regresar al escenario principal y presentar a Suzy Correa, la guitarrista y corista paisa que Ricardo Arjona tuvo en sus giras por cerca de 8 años, que para esta gira dio un paso al costado para seguir su carrera como solista y que Ricardo invitó –un gran espaldarazo para su próximo disco– para cantar con él el gran éxito Fuiste tú.

El concierto terminó con Minutos y Mujeres. Ricardo demostró que los 60 son los nuevos 50 y lo reflejó con su vitalidad corriendo a lado y lado del escenario. A la 11:30 se terminó la música y los asistentes salieron tan felices como sorprendidos porque cada concierto de Arjona es una gran experiencia en todo el sentido de la palabra y por más que lo hayan visto cada vez trae algo único no solo en montaje sino musicalmente hablando. Tras este show en Medellín, Bogotá se prepara para seis conciertos en línea en el Movistar Arena desde el 26 de julio hasta el 2 de agosto. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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