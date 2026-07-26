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De la Espriella anuncia el cierre de varias embajadas como Cuba y Nicaragua: “no habrá vínculo con tiranías”

El mandatario electo dijo que en el caso de los otros países en donde cerrará embajada “no significa romper relaciones”.

  • El canciller de Colombia, Omar Bula y Abelardo de la Espriella. Foto: redes sociales
    El canciller de Colombia, Omar Bula y Abelardo de la Espriella. Foto: redes sociales
El Colombiano
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hace 58 minutos
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El presidente electo Abelardo de la Espriella hizo varios anuncios este domingo sobre diversos temas. En política exterior expresó que su gobierno cerrará varias embajadas y consultados en países como Cuba y Nicaragua. Sobre los dos primeros dijo que “no habrá vínculo alguno con tiranías”.

Pero también cerrará “en una primera etapa” las embajadas en Argelia, Azerbayán, Barbados, Cuba, Haití, Chequia, Etiopía, Ghana, Malasia, Haití, Hungría, Malasia, Senegal, Sudáfrica y Rumania. También anunció que pedirá que no se haga efectiva la apertura de la embajada en Palestina que “nunca llegó a entrar en funcionamiento”.

La decisión también abarca consultados, concretamente 15 en todo el mundo. “Hay embajadas que se deben unificar. En París tenemos la embajada en Francia y la UNESCO, hay que unificar la misión. Al igual que Roma: tenemos la embajada en Italia y en la FAO. Será una sola, eso es absurdo”, expresó.

En contexto: De la Espriella le pide al Congreso que su posesión sea en Cali y no en Popayán por “condiciones climáticas”

“No podemos mantener una estructura tan costosa que no produce resultados concretos para el país”, agregó diciendo que todo obedece a una política de “optimización”.

Aclaró que esas decisiones no significa romper relaciones con esos países excepto con Cuba y Nicaragua. “Con el resto de países y organismos Colombia mantendrá sus relaciones internacionales y garantizará la atención a nuestros connacionales mediante esquemas de representación concurrentes, como se les llama, desde otras embajadas de la región”, dijo.

“Reabriré la embajada de Colombia en Jerusalén”: De la Espriella

El mandatario electo también anunció que cumpliendo una promesa de campaña “reabriré la embajada de Colombia en Jerusalén” y “voy a abrir una nueva embajada en Nigeria” que haría más eficiente, según dijo, la presencia diplomática en África.

Además, durante los primeros 100 días de gobierno realizará una auditoria técnica de otras representaciones diplomáticas.

Por último, dijo que esas decisiones “le ahorrarán al erario miles de millones de pesos al año, plata que necesitamos. Cada peso que ahorremos en burocracia será un peso que podemos invertir en seguridad, salud, educación e infraestructura y sobre todo oportunidades para los más pobres”.

Lea también: ¿Quién es Vivian Aisen, la designada embajadora de Israel en Colombia durante el gobierno de Abelardo de la Espriella?

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