De la Espriella anuncia el cierre de varias embajadas como Cuba y Nicaragua: “no habrá vínculo con tiranías”

El presidente electo Abelardo de la Espriella hizo varios anuncios este domingo sobre diversos temas. En política exterior expresó que su gobierno cerrará varias embajadas y consultados en países como Cuba y Nicaragua. Sobre los dos primeros dijo que “no habrá vínculo alguno con tiranías”.

Pero también cerrará “en una primera etapa” las embajadas en Argelia, Azerbayán, Barbados, Cuba, Haití, Chequia, Etiopía, Ghana, Malasia, Haití, Hungría, Malasia, Senegal, Sudáfrica y Rumania. También anunció que pedirá que no se haga efectiva la apertura de la embajada en Palestina que “nunca llegó a entrar en funcionamiento”.

La decisión también abarca consultados, concretamente 15 en todo el mundo. “Hay embajadas que se deben unificar. En París tenemos la embajada en Francia y la UNESCO, hay que unificar la misión. Al igual que Roma: tenemos la embajada en Italia y en la FAO. Será una sola, eso es absurdo”, expresó.

En contexto: De la Espriella le pide al Congreso que su posesión sea en Cali y no en Popayán por “condiciones climáticas”

“No podemos mantener una estructura tan costosa que no produce resultados concretos para el país”, agregó diciendo que todo obedece a una política de “optimización”.

Aclaró que esas decisiones no significa romper relaciones con esos países excepto con Cuba y Nicaragua. “Con el resto de países y organismos Colombia mantendrá sus relaciones internacionales y garantizará la atención a nuestros connacionales mediante esquemas de representación concurrentes, como se les llama, desde otras embajadas de la región”, dijo.