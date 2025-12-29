Video | Vea el triplete que Luis Javier Suárez marcó con el Sporting de Lisboa y que lo consolida como goleador de la Liga

El delantero colombiano Luis Javier Suárez se reportó con tres goles en la goleada del Sporting de Lisboa, ante Río Ave, por la Liga de Portugal. El colombiano marcó a los 34, 60 y 61 minutos, un triplete que sirvió para el triunfo 4-0 ante Río Ave. El otro tanto de su club lo marcó Maximiliano Araújo, a los 53 minutos. Con este triplete, Suárez cerró el año como máximo artillero de la Liga de Portugal con 14 goles y su club es segundo en la tabla de posiciones con 41 puntos, a solo dos del Porto que registra 43.

En la tabla de artilleros, Suárez supera a Vangelis Pavlidis, del Benfica que tiene 13 goles. Clayton de Río Ave y Pablo del Gil Vicente, ambos con 10 anotaciones, los siguen en la tabla de goleadores del torneo. Suárez se convierte además en el colombiano con más tantos en su primera temporada, superando a Jackson Martínez y Fredy Montero, Suárez con 14 goles en 16 partidos, queda por encima de Montero, quien también con el Sporting de Lisboa, marcó 13 tantos en 14 encuentros en la temporada 2013-2014 y Martínez, quien en esa misma temporada, pero con el Porto, anotó 12 goles en 14 encuentros.

El próximo juego del samario con el Sporting de Lisboa será el próximo viernes, 2 de enero de 2026, en calidad de visitante ante Gil Vicente, en duelo programado para la 1:45 p. m. (hora de Colombia). De esta manera, el jugador, que según reportó Transfermark es el más cotizado de la Liga de Portugal, pues su valor subió 13 millones de euros para alcanzar los 22 millones de euros, sigue con su racha goleadora. Con esta nueva valoración, Suárez pasó a ser el quinto colombiano mejor cotizado en el fútbol mundial, listado que lidera Luis Díaz del Bayern Múnich, con un precio de 70 millones de euros, seguido por Jhon Jáder Durán, del Fenerbahçe de Turquía, cotizado en 35 millones; y Daniel Muñoz, del Crystal Palace, que tiene un valor de 25 millones de euros.