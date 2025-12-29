Video | Vea el triplete que Luis Javier Suárez marcó con el Sporting de Lisboa y que lo consolida como goleador de la Liga

El delantero colombiano Luis Javier Suárez se reportó con tres goles en la goleada del Sporting de Lisboa, ante Río Ave, por la Liga de Portugal.
El colombiano marcó a los 34, 60 y 61 minutos, un triplete que sirvió para el triunfo 4-0 ante Río Ave. El otro tanto de su club lo marcó Maximiliano Araújo, a los 53 minutos.
Con este triplete, Suárez cerró el año como máximo artillero de la Liga de Portugal con 14 goles y su club es segundo en la tabla de posiciones con 41 puntos, a solo dos del Porto que registra 43.