Video | Dayro Moreno prendió la fiesta en Barranquilla: el estadio “casi se cae” cuando ingresó a la cancha

Los hinchas presentes en el estadio Metropolitano de Barranquilla “revivieron” anímicamente luego de pedir y presenciar el ingreso del delantero Dayro Moreno al partido frente a los bolivianos.

  • El goleador del Once Caldas entro al minuto 81 por el delantero Jhon Córdoba, tras convertir el segundo gol de Colombia contra Bolivia. FOTO: Captura video Gol Caracol
  • Dayro Moreno tras terminar el partido con Colombia. FOTO: Captura video redes sociales Seleccion Colombia.
  • James Rodríguez, la figura del partido de Colombia vs. Bolivia. FOTO: Conmebol
Juan Pablo Álvarez Muñoz
Juan Pablo Álvarez Muñoz

Digital - Alcance

04 de septiembre de 2025
bookmark

En medio de una tranquila victoria para la Selección Colombia ante Bolivia en el estadio Metropolitano de Barranquilla, los hinchas presentes comenzaron a corear un nombre: Dayro, Dayro, Dayro, en un unísono grito que retumbó en las gradas.

Luego de unos minutos, antes de que Juan Fernando Quintero pusieran el 3-0 en el marcador, Néstor Lorenzo le dio luz verde al hombre de la fiesta y la vitamina. Dayro Mauricio Moreno Galindo entró al minuto 81 por Jhon Córdoba para revivir los ánimos de todos los hinchas.

Los gritos y la bulla de las personas presentes en el estadio se hicieron notar hasta en la transmisión por televisión, donde miles de hinchas aplaudieron al delantero con el número 17 al ingresar al campo de juego.

Tras ingresar, el delantero, de 39 años, tuvo varios pasajes dentro del juego de la selección en el campo. Pidió la pelota, peleó con los rivales la posesión del balón y hasta corrió a los espacios buscando ese pase gol para finiquitarlo.

Dayro Moreno tras terminar el partido con Colombia. FOTO: Captura video redes sociales Seleccion Colombia.
“Muy agradecido con Dios, con Manizales, con Once Caldas, con mi pueblo, los tiempos de Dios son perfectos, gracias al profe que me dio la oportunidad”, dijo Dayro Moreno, para las redes sociales oficiales de la Selección Colombia tras el partido.

Y es que la llamada “Dayromanía” se vio reflejada en las gradas del estadio. Por medio de varios videos y publicaciones en redes sociales, los hinchas colombianos reflejaron la ilusión y alegría que les provocó la entrada del jugador en el juego.

“Le agradezco a todos, pareciera como si estuviera debutando. Los tiempos de Dios son perfectos, estaba trabajando para esto. Todo Barranquilla, el Metropolitano coreando mi nombre. Sin palabras. Esto es lindo y por eso es que estamos en el Mundial”, concluyó el delantero.

En Selección Colombia, teniendo un total de 32 participaciones desde 2006, Dayro solo ha anotado tres goles, a pesar de no haber sido convocado por varios años, pero esta noche todo cambió para él y ahora espera tener minutos frente a Venezuela.

James y una Selección que nunca se rindió

Con un gol de pierna derecha, el zurdo e inoxidable James Rodríguez llevó este jueves a Colombia al Mundial de 2026 al vencer 3-0 a Bolivia en la penúltima fecha de la eliminatoria sudamericana.

El capitán cafetero, de 34 años, abrió el marcador en el minuto 31 en el estadio Metropolitano de Barranquilla ante una Bolivia que aún tiene opciones de obtener el cupo de la repesca internacional. Jhon Córdoba amplió la diferencia en el 74 y Juan Fernando Quintero sentenció el duelo en el 83.

El Mundial, que acogerán Estados Unidos, México y Canadá, será el primero para Luis Díaz, que a sus 28 años se consagra como uno de los mejores extremos del mundo.

James Rodríguez, la figura del partido de Colombia vs. Bolivia. FOTO: Conmebol
Junto a James Rodríguez, goleador del Mundial de Brasil 2014, liderará una selección con la exigencia de superar los cuartos de final a los que avanzó en esa misma edición, la mejor actuación de Colombia en la historia.

Al final, ante un estadio con más de 45 mil personas, Colombia volvió a sonreír en el Metropolitano de Barranquilla. Con goles de James Rodríguez, Jhon Córdoba y Juan Fernando Quintero, la Tricolor venció 3-0 a Bolivia y aseguró su clasificación al Mundial de Norteamérica 2026.

