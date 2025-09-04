Video | Dayro Moreno prendió la fiesta en Barranquilla: el estadio “casi se cae” cuando ingresó a la cancha

En medio de una tranquila victoria para la Selección Colombia ante Bolivia en el estadio Metropolitano de Barranquilla, los hinchas presentes comenzaron a corear un nombre: Dayro, Dayro, Dayro, en un unísono grito que retumbó en las gradas.
Luego de unos minutos, antes de que Juan Fernando Quintero pusieran el 3-0 en el marcador, Néstor Lorenzo le dio luz verde al hombre de la fiesta y la vitamina. Dayro Mauricio Moreno Galindo entró al minuto 81 por Jhon Córdoba para revivir los ánimos de todos los hinchas.
Le puede interesar: ¡Volvemos! Colombia venció 3-0 a Bolivia y clasificó a su séptimo Mundial con fiesta en Barranquilla. Vea los goles