x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Uefa sancionó y multó al Real Madrid por comportamiento racista de un hincha merengue en el Bernabéu

La situación se presentó en el partido de vuelta del playoff de la Champions ante el Benfica.

  • Real Madrid. FOTO TOMADA X @realmadrid
    Real Madrid. FOTO TOMADA X @realmadrid
Agencia AFP
hace 3 horas
bookmark

La UEFA anunció que impuso al Real Madrid una multa tras el comportamiento racista de uno de sus aficionados, que realizó el saludo nazi antes del partido de vuelta del playoff de la Champions ante el Benfica la semana pasada.

La comisión disciplinaria de la instancia rectora del fútbol europeo infligió una multa de 15.000 euros (17.000 dólares) al club blanco “por el comportamiento racista y/o discriminatorio de su afición” durante el partido ante el Benfica en el Bernabéu el 25 de febrero.

La UEFA también condenó al Real Madrid al cierre parcial de una tribuna con 500 localidades en su estadio, aunque esta sanción queda en suspenso si no tienen lugar nuevos hechos semejantes.

El club madrileño anunció después del partido la expulsión del aficionado que fue grabado por las cámaras de televisión realizando un saludo nazi en las gradas.

El partido de ida ante el conjunto de Lisboa ya se vio perturbado por un incidente entre el delantero brasileño Vinícius Júnior, quien acusó al argentino Gianluca Prestianni de haberle llamado “mono”, algo que este último niega.

La UEFA suspendió provisionalmente a Prestianni mientras realiza una investigación.

Otra lesión que preocupa

No son buenos días para el Real Madrid que además de la multa y la sanción de Uefa, sufrió la lesión de otro de sus referentes, el francés Kylian Mbappé que sufrió un esguince en la rodilla izquierda.

“Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Kylian Mbappé por médicos especialistas franceses, bajo la supervisión de los Servicios Médicos del Real Madrid, se confirma el diagnóstico de esguince en la rodilla izquierda”, indicó el club blanco en un comunicado.

El Real Madrid indicó que se le realizará un tratamiento conservador, pero no precisó la duración de su período de baja en un punto importante de la temporada para el cuadro merengue, que es segundo en la Liga de España y disputa los octavos de final de la Liga de Campeones.

Temas recomendados

Deportes
Fútbol
Real Madrid
Liga de España
Uefa
España
Kylian Mbappé
Vinicius Junior
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Liga Betplay

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida