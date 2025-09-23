Esta es la increíble historia de Stanley Matthews, el cuarentón que ganó el primer Balón de Oro en 1956

El primer Balón de Oro de la historia lo ganó un cuarentón. Era 1956. El fútbol lo jugaban esos hombres rudimentarios de los que habla Hernán Casciari en su cuento “Messi es un hombre perro”, aquellos a los que no les importaba el dinero, la fama, tirarse al suelo; sino hacer goles, dar espectáculo a los aficionados. Uno de los más destacados era el inglés Stanley Matthews, un hombre blanco, delgado, de 1,75 metros de estatura que a sus 41 años aún se dedicaba al fútbol. Jugaba de extremo por derecha. Lo hacía de manera espectacular. No solo corría rápido y hacía pases como sus compatriotas, también enganchaba, driblaba, como si fuera brasileño.

En los videos que hay en internet se ve cómo, con las pantalonetas largas, holgadas, medias cortas y guayos de cuero en forma de bota que se usaban en la época, dejaba a los rivales en el camino, locos, desubicados por su agilidad. No era Pelé, ni Garrincha. Su técnica era un poco más limitada. Sin embargo, tenía una gran agilidad que, según el periodista español Alfredo Relaño, en un artículo publicado en 2012, hacía que los mejores laterales izquierdos de la época evitaran enfrentarlo.

¿Quién era Stanley Mathews, primer ganador del Balón de Oro?

Ver jugar a Matthews era un acontecimiento. Su capacidad para el fútbol se impuso a todo. De niño, su padre soñaba con que fuera boxeador. También quería que se dedicara al tenis. Sin embargo, Stanley tuvo, desde los primeros años de vida, un gusto por patear balones. Desde que estaba en el colegio jugaba.

Trató de convencer al padre para que lo apoyara. El progenitor le pidió, con exigencia, que debutara como profesional a los 15 años. Lo consiguió con el Stoke City. Ahí jugó cinco lustros (de 1932 a 1947). Después se fue a Blackpool, a cambio de 11.500 libras esterlinas. El estadio del equipo al que llegó se llenó siempre. Todo el mundo quería verlo. Su presencia llevó a que hubiera un incremento en la venta de entradas para los partidos. Se ganó el corazón de todos. Llevó a que su padre se enamorara del fútbol.

Antes de morir, el hombre le pidió que no se retirara sin ganar la FA Cup en Wembley, el templo del fútbol inglés. Lo logró en 1953 con Blackpool, tras vencer 4-3 a Bolton en la final. Tres años después, con 41 de edad, fue elegido como el primer ganador del Balón de Oro que creó la revista France Football, que pertenecía al medio L’Equipe, para premiar al mejor jugador de la temporada anterior.