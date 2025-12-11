Así se jugará la primera fecha de la Liga BetPlay-2026

En medio de la expectativa para conocer el nuevo campeón del fútbol profesional, serie que disputarán Junior de Barranquilla y Deportes Tolima este viernes (8:00 p.m.) y martes (7:30 a.m.), la División Mayor del Fútbol Colombiano –Dimayor – definió el miércoles en la noche, a través de un sorteo, los partidos que darán inicio a la Liga BetPlay del primer semestre de 2026.

En referencia al formato del nuevo torneo, este jueves, en Asamblea, se conocerán las fechas de los partidos y se definirá si se continuará jugando bajo el sistema de todos contra todos y cuadrangulares para conocer los dos finalistas o si después de la ronda inicial se jugarán playoff.