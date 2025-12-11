x

Así se jugará la primera fecha de la Liga BetPlay-2026

Tras el sorteo realizado el miércoles, se conoció que Nacional comenzará como local ante Chicó, Medellín visitará a Pasto y Águilas a Santa Fe. Este jueves se establecerá el formato de juego de la venidera Liga.

Jheyner A. Durango Hurtado
Deportes

hace 6 horas
En medio de la expectativa para conocer el nuevo campeón del fútbol profesional, serie que disputarán Junior de Barranquilla y Deportes Tolima este viernes (8:00 p.m.) y martes (7:30 a.m.), la División Mayor del Fútbol Colombiano –Dimayor – definió el miércoles en la noche, a través de un sorteo, los partidos que darán inicio a la Liga BetPlay del primer semestre de 2026.

En referencia al formato del nuevo torneo, este jueves, en Asamblea, se conocerán las fechas de los partidos y se definirá si se continuará jugando bajo el sistema de todos contra todos y cuadrangulares para conocer los dos finalistas o si después de la ronda inicial se jugarán playoff.

Primera fecha Liga Betplay 2026

Nacional vs. Chicó

Estadio: Atanasio Girardot

Pasto vs. Medellín

Estadio: Departamental Libertad

Santa Fe vs. Águilas

Estadio: El Campín

Junior vs. Tolima

Estadio: Metropolitano

Cúcuta vs. Once Caldas

Estadio: General Santander

Bucaramanga vs. Millonarios

Estadio: Américo Montanini

Jaguares vs. Deportivo Cali

Estadio: Jaraguay

Fortaleza vs. Alianza FC

Estadio: Techo

América vs. Internacional de Bogotá

Estadio: Olímpico Pascual Guerrero

Deportivo Pereira vs. Llaneros

Estadio: Hernán Ramírez Villegas

Utilidad para la vida