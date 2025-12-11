¿Premio o castigo? La verdadera razón de las vacaciones que Vincent Kompany le dio a Luis Díaz; ¿cuándo volvería a jugar?

Luis Díaz ha sido una de las piezas más influyentes del Bayern Múnich esta temporada, respondiendo con golazos, asistencias y una constancia que incluso en Alemania ha despertado elogios. Sin embargo, justo cuando el equipo necesita mantener el pulso en Bundesliga y Champions, el club tendrá que afrontar dos partidos sin la presencia del colombiano, un golpe deportivo que llega en medio del tramo final del año competitivo. La ausencia obedece a sanciones que lo privan tanto de la liga alemana como de la Champions League, pero lo llamativo llegó desde el propio cuerpo técnico. Vincent Kompany sorprendió al concederle al guajiro unos días libres mientras cumple esas inhabilitaciones, un movimiento que para algunos es recompensa, para otros un gesto disciplinario disfrazado de cortesía. Le contamos por qué el técnico tomó esta decisión con Lucho y en qué fecha se espera su regreso.

En Alemania, la noticia no pasó desapercibida. Mientras varios esperaban ver a Díaz entrenando con normalidad pese a no poder jugar, Kompany le permitió desconectarse unos días. Lo que sí dejó claro el belga es que no se trata de unas vacaciones tradicionales, sino de un espacio familiar necesario en un calendario que le ha pasado factura al extremo, entre partidos con el Bayern, viajes con la Selección Colombia y una temporada casi sin pausas. El estratega explicó que el club no entiende este gesto como un premio ni como un castigo, sino como una estrategia de manejo físico y emocional. Argumentó que los futbolistas trabajan desde casa con rutinas personalizadas, se entrenan casi a diario y cuentan con fisioterapia individual, de modo que el jugador nunca está totalmente fuera del plan competitivo. Eso sí, destacó que lo importante era que Díaz pudiera estar con su familia en un mes donde históricamente, por su paso en Inglaterra, no tenía días libres.

Luis Díaz sufre una doble sanción

Lucho Díaz no estará disponible ni para el partido de Champions ante el Sporting Lisboa (9 de diciembre) ni para el duelo de Bundesliga frente al Mainz 05 (14 de diciembre). La suspensión en liga llegó por acumulación de amarillas tras el compromiso ante Stuttgart, mientras que en Champions aún cumple la sanción reducida a dos fechas por la roja frente al PSG sobre Achraf Hakimi, algo oficializado tras la gestión del Bayern ante la UEFA. Aunque inicialmente algunos medios alemanes pensaron que reaparecería el 21 de diciembre frente al Heidenheim, todo indica que ese encuentro también lo verá desde fuera. Será el último del año para el Bayern antes del receso invernal.

¿Cuándo volverá a jugar Luis Díaz con el Bayern Múnich?

Según versiones de prensa, la planificación del club apunta a que Díaz regrese oficialmente para el partido ante el Wolfsburg, programado para el 11 de enero. Esto le permitirá llegar con carga renovada al regreso de Champions el 21 de enero, cuando el Bayern enfrente al Union Saint-Gilloise ya con el colombiano habilitado. Kompany aseguró que la próxima semana Díaz retomará las prácticas con el grupo y que la pausa servirá para que vuelva “mentalmente en plena forma”, algo que considera fundamental para el tramo del año que se viene.

La mejor temporada de Luis Díaz