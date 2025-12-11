Fractura en la izquierda: Carlos Caicedo y Luis Carlos Reyes se unen y anuncian su propia consulta para 2026

El distanciamiento de candidatos políticos de izquierda del Gobierno Nacional cada vez es más evidente. Carlos Caicedo, exgobernador del Magdalena, Luis Carlos Reyes, exdirector de la Dian y exministro de Comercio, y el exmagistrado Jaime Áraujo Rentería se apartan del Pacto Histórico y anuncian que participarán en una consulta presidencial independiente. Esta decisión, baraja aún más el distanciamiento de Fuerza Ciudadana del petrismo y su búsqueda de realizar una amplia coalición para construir lo que se denomina como Frente Amplio, que impulsa el Pacto Histórico. Entérese: A tres meses de las elecciones legislativas: así se acomodaron las listas para el Congreso 2026 El encuentro entre los tres precandidatos se realizó en las instalaciones del Hotel Marriot de Bogotá. Allí, los tres sentados ante diferentes medios de comunicación, respaldaron la información. Caicedo aseguró que “la lista inscrita es una lista de partidos y grupos significativos que ya ha presentado una serie de candidatos que vienen haciendo previamente un trabajo a lo largo y ancho del país”.

Y que con ella la idea es “propiciar una consulta en marzo, como en distintos espacios lo manifestamos. Una consulta con los sectores democráticos progresistas de izquierda, de centro-izquierda. Está abierto para los movimientos políticos, nacionales y regionales”.

Además, aseguró que esta sería una consulta que se realiza para que los jóvenes tengan esperanza. “Jóvenes que han rechazado la política y por eso se han ido alejando crecientemente de los partidos, porque les cansa ver a un político que salta de partido en partido, de grupo en grupo, y un día son de la extrema derecha, y otro día aparecen con la camiseta del progresismo”, dijo Caicedo. Lea más: ¿Por qué Iván Cepeda lidera la intención de voto según Invamer? Consulta del Pacto, maquinaria del Gobierno y otras claves El exgobernador no perdió la oportunidad de hacerle varias críticas al actual manejo de la izquierda en el país. Aseguró que existe una “postura camaleónica de muchos políticos, que se acercan ahora cual oportunistas al gobierno en turno” y que es esto lo que los llevó a convocar una consulta “con los que sí creemos en que se va a ser una política limpia”, reiteró Caicedo. Por su parte, Luis Carlos Reyes expresó que este encuentro estaba enmarcado en “darle realce a esta coalición que hemos compuesto distintas fuerzas con un objetivo común que es traer al Congreso de la República una serie de candidatos comprometidos con la transformación del país”, porque, dijo, “nadie quiere regresar a lo que teníamos antes de 2022”.

Es por ello que, según confirmó Reyes, se realiza esta alianza. “Eso no nos impide a algunos de nosotros ser críticos con la manera en la cual podemos hacer las cosas aún mejor que lo que se ha venido haciendo y este es el propósito de esta lista y de esta consulta presidencial que se realizará el 8 de marzo del próximo año, al mismo tiempo que las votaciones al Congreso de la República y lo que nosotros queremos hacer es mostrar un camino hacia adelante, un camino en el cual la garantía de los derechos fundamentales de los colombianos sea el centro”.

Acogen a los firmantes de paz y se separan de discursos “camaleónicos”

Además, Reyes reiteró la alianza con los firmantes de paz del partido Comunes, de quienes “nos enorgullecemos de incluir en el proceso político”. “Nos enorgullecemos de que todos los firmantes de paz, que todas las personas que están jugadas con hacer política de manera limpia, de manera transparente y en paz estén con nosotros”, dijo Reyes. Lea también: Cinco políticos competirán para ser el candidato presidencial del Partido Conservador, ¿los conoce? De igual forma, el exmagistrado Jaime Áraujo Rentería, dijo que “ la política hay que medirla por la cantidad de derechos que se le da a un grupo humano. Nosotros podemos hablar de política, pero si al final del ejercicio del poder la gente no tiene más salud, más educación, más vivienda, más trabajo, los jóvenes más oportunidades, las mujeres más igualdad, podemos decir que no hemos hecho nada”. También, Rentería mencionó como se diferenciarían los tres, de discursos “camaleónicos” que tienen hoy ciertas personas del petrismo. Dijo que, aunque ellos no echen “tantos discursos camaleónicos, si la gente ve que sus dirigentes se empeñan en que tengan más derechos, quiere decir que estamos en el camino correcto”.

