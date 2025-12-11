Fractura en la izquierda: Carlos Caicedo y Luis Carlos Reyes se unen y anuncian su propia consulta para 2026

El distanciamiento de candidatos políticos de izquierda del Gobierno Nacional cada vez es más evidente. Carlos Caicedo, exgobernador del Magdalena, Luis Carlos Reyes, exdirector de la Dian y exministro de Comercio, y el exmagistrado Jaime Áraujo Rentería se apartan del Pacto Histórico y anuncian que participarán en una consulta presidencial independiente.
Esta decisión, baraja aún más el distanciamiento de Fuerza Ciudadana del petrismo y su búsqueda de realizar una amplia coalición para construir lo que se denomina como Frente Amplio, que impulsa el Pacto Histórico.
El encuentro entre los tres precandidatos se realizó en las instalaciones del Hotel Marriot de Bogotá. Allí, los tres sentados ante diferentes medios de comunicación, respaldaron la información. Caicedo aseguró que “la lista inscrita es una lista de partidos y grupos significativos que ya ha presentado una serie de candidatos que vienen haciendo previamente un trabajo a lo largo y ancho del país”.