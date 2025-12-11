Propiedad de oligarca ruso, al servicio de Hezbolá y con bandera falsa: lo que se sabe de buque petrolero incautado por EE. UU.

Los bombardeos a narcolanchas en el Caribe por parte del Gobierno estadounidense escalaron este miércoles a otra acción: la incautación de buques.
Y es que este 10 de diciembre Estados Unidos anunció que había incautado un buque petrolero que fue interceptado desde helicópteros por tropas de ese país.
“Acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela; un petrolero grande, muy grande, de hecho, el más grande jamás incautado”, dijo el presidente Donald Trump a la prensa en la Casa Blanca.
El hecho también fue confirmado por la fiscal general de ese país, Pam Bondi, en su cuenta de X.
“Hoy, el Buró Federal de Investigaciones (FBI), la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la Guardia Costera de Estados Unidos, con el apoyo del Departamento de Guerra, ejecutaron una orden de incautación de un petrolero utilizado para transportar petróleo sancionado desde Venezuela e Irán”, escribió Bondi en la red social.