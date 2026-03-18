Federación de Senegal apelará “decisión injusta” que le quitó título de la Copa de África

La Federación Senegalesa de Fútbol calificó de “injusta” la decisión que le retiro su título ganado de la Copa de África en favor de Marruecos y anunció este miércoles que recurrirá ante el Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS).

“La Federación Senegalesa de Fútbol denuncia una decisión injusta, sin precedentes e inaceptable que desacredita al fútbol africano”, escribió en un comunicado publicado en las redes sociales.

“Para la defensa de sus derechos y de los intereses del fútbol senegalés, la Federación interpondrá, en el plazo más breve posible, un recurso de apelación ante el TAS en Lausana”, añadió.

El órgano de apelación de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) había anunciado la noche del martes que retiró el título ganado por Senegal en la Copa de África (CAN) el pasado 18 de enero y declaró vencedor a Marruecos.

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La CAF decidió así “declarar a la selección de Senegal excluida durante la final”, ganada 1-0 por los senegaleses, con un nuevo resultado de 3-0 para Marruecos, precisó el comunicado.

Las redes sociales se incendiaron tras la decisión de la CAF y, entre las duras reacciones, el defensa senegalés Moussa Niakhaté, que juega en el Olympique de Lyon, publicó una foto suya levantando la Copa de África, con el comentario: “vengan a buscarla, están locos estos tipos”.

Inmediatamente fue imitado por compañeros de su selección que compartieron el mismo tipo de imágenes.

En efecto, durante la final de la CAN en Rabat (Marruecos), que Senegal había ganado 1-0 al término de un partido caótico, varios futbolistas de esa selección abandonaron temporalmente el terreno de juego durante el partido en protesta por las decisiones arbitrales.