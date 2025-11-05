Dimayor anunció las fechas para la vuelta de la semifinal de la Copa Betplay, ¿Cuándo juegan Nacional y DIM?

La Dimayor anunció las fechas y las horas de los partidos de vuelta de la semifinal de la Copa Betplay y la designación de los jueces para el duelo aplazado, por la fecha 18 entre Chicó y América.
Con relación a los partidos de vuelta de la semifinal de la Copa Betplay, la Dimayor confirmó que el primero en definir el clasificado a la final será el DIM, que recibe a Envigado el lunes 10 de noviembre en el Atanasio Girardot a las 7:30 de la noche.
