Dimayor anunció las fechas para la vuelta de la semifinal de la Copa Betplay, ¿Cuándo juegan Nacional y DIM?

La Dimayor anunció las fechas y las horas de los partidos de vuelta de la semifinal de la Copa Betplay y la designación de los jueces para el duelo aplazado, por la fecha 18 entre Chicó y América. Con relación a los partidos de vuelta de la semifinal de la Copa Betplay, la Dimayor confirmó que el primero en definir el clasificado a la final será el DIM, que recibe a Envigado el lunes 10 de noviembre en el Atanasio Girardot a las 7:30 de la noche.



Hay que recordar que el Poderoso ganó la serie 1-0 con el tanto que marcó Diego Moreno en el duelo de ida. Ahora una victoria o un empate le daría el paso a los dirigidos por Alejandro Restrepo a la final, mientras que los naranjas tienen que ganar para forzar el clasificados desde los penales. En el caso de los dirigidos por Diego Arias, que ganan la serie 4-1, ahora tendrá que viajar a Cali para el desarrollo del duelo de vuelta, en el Pascual Guerrero, el domingo 16 de noviembre, a las 5:00 de la tarde.

Nacional que viene de ser campeón en las ediciones 2023 y 2024, espera confirmarse como finalista en busca de su tricampeonato, mientras que el DIM no gana la Copa desde 2020 cuando se convirtió en bicampeón (2019-2020). América y Envigado, por su parte, no han sido campeones del certamen, los rojos de Cali han avanzado hasta semifinal en 2024, cuando perdieron el título contra Atlético Nacional.

De otro lado, la Dimayor también confirmó la designación arbitral para el duelo de la fecha 18 de la Liga Betplay, entre Chicó y América de Cali que está aplazado. El central será Wilmar Montaño de Cundinamarca ayudado por Alexánder Guzmán de Norte de Santander y Elkin Charrys de Bolívar. El juego entre Chicó y América por la fecha 18 será este viernes, a las 6:10 de la tarde, en el estadio La Independencia de Tunja.



Preguntas sobre la nota: