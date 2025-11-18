¡Lista exclusiva! 34 selecciones ya están dentro del Mundial 2026 ¡Una de África te va a sorprender!

Con las eliminatorias europeas cerradas y las fases de clasificación de otras confederaciones ya definidas, un total de 34 selecciones nacionales han asegurado su lugar en la Copa Mundial de la FIFA Norteamérica 2026. Este torneo será el primero en la historia en contar con 48 equipos, prometiendo una expansión global de la fiesta del fútbol.
Le puede interesar: “Aquí todos somos titulares”: Daniel Muñoz evaluó el presente de la Selección Colombia con miras al Mundial
Pico y Placa Medellín
viernes
3 y 4
3 y 4