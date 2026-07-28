La “degradación” de Italia: de ser campeona del mundo a perderse tres mundiales y solo ganar un partido en 20 años

Desde su cuarto título Mundial, hace más de dos décadas, la Selección de Italia ha ido cediendo su sitio tradicional en la jerarquía del fútbol mundial hasta el punto de perderse tres Copas del Mundo consecutivas. Ahora le toca a Roberto Mancini, nombrado este martes como nuevo seleccionador, frenar o invertir esa tendencia.
Desde su victoria en la final del Mundial de Alemania en 2006 en Berlín ante la Francia de Zinédine Zidane en los penales, Italia añadió la Eurocopa 2021 a su palmarés, precisamente bajo la batuta de Mancini, un título inesperado que supuso un simple oasis en medio de fracasos y desilusiones.