La “degradación” de Italia: de ser campeona del mundo a perderse tres mundiales y solo ganar un partido en 20 años

Desde su cuarto título Mundial, hace más de dos décadas, la Selección de Italia ha ido cediendo su sitio tradicional en la jerarquía del fútbol mundial hasta el punto de perderse tres Copas del Mundo consecutivas. Ahora le toca a Roberto Mancini, nombrado este martes como nuevo seleccionador, frenar o invertir esa tendencia. Desde su victoria en la final del Mundial de Alemania en 2006 en Berlín ante la Francia de Zinédine Zidane en los penales, Italia añadió la Eurocopa 2021 a su palmarés, precisamente bajo la batuta de Mancini, un título inesperado que supuso un simple oasis en medio de fracasos y desilusiones.

¿Cuántos Mundiales lleva Italia sin clasificar?

El lunes 31 de marzo, los Azzurri, dirigidos entonces por Gennaro Gattuso, vivieron una pesadilla en Zenica en la final del repechaje europeo ante Bosnia-Herzegovina al perder en los penales. Al igual que para el Mundial 2018, ante Suecia, y cuatro años después para Qatar 2022, ante Macedonia del Norte, Italia se estrelló ante un rival a priori asequible. Es la primera vez que una de las grandes naciones del fútbol, aquellas que han ganado al menos un Mundial, se pierde tres Copas del Mundo seguidas. Italia, no inscrita para el primer Mundial de la historia, en 1930, sólo había faltado a un Mundial (1958) entre 1934 y 2014, con 18 participaciones en 19 ediciones.

Además, el seleccionado italiano solo consiguió una victoria en los últimos 20 años en las copas del mundo que ha disputado. Es cierto que participó en el Mundial 2010 en Sudáfrica y, cuatro años más tarde, en la Copa del Mundo de Brasil, pero su balance es calamitoso: nunca pasó de la fase de grupos y solo consiguió una victoria. En 2010, los vigentes campeones del mundo fueron frenados por Paraguay (1-1), luego por Nueva Zelanda (1-1), antes de tener que hacer las maletas tras su derrota (3-2) contra Eslovaquia, sinónimo de 4º y último puesto de su grupo con dos puntos. Cuatro años más tarde, Italia comenzó su torneo con una prestigiosa victoria contra Inglaterra (2-1), antes de echarlo todo a perder con derrotas por 1-0 ante Costa Rica y Uruguay.

¿Cuántos técnicos ha tenido la Selección de Italia en los últimos años?

Desde el Mundial de 2006, Italia ha sido dirigida por doce seleccionadores diferentes, en realidad diez: Marcello Lippi, que se marchó tras el título en Berlín, volvió a tomar las riendas de la Nazionale entre 2008 y 2010, y Mancini va a vivir su segunda experiencia como DT tras un primer ciclo entre 2018 y 2023.

Su salida hacia Arabia Saudita abrió un desfile de tres técnicos en tres años, hasta su regreso este martes: Luciano Spalletti, Gennaro Gattuso y Silvio Baldini, que estuvo al frente en dos partidos amistosos en junio.

Actualmente decimoquinta en la clasificación FIFA, Italia era segunda del mundo tras su victoria en el Mundial de 2006. Después retrocedió de forma lenta pero continua en la jerarquía hasta caer a la 21ª posición en 2018, tras el Mundial de Rusia. Recuperó algo de brillo gracias a su título europeo en 2021 (4ª), antes de volver a salir del top 10 en 2024. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .