Tensión por participación de Irán en el Mundial: Trump aceptó recibir a la Selección, pero en Asia se resisten a viajar

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró este miércoles que el presidente estadounidense, Donald Trump, le prometió durante una conversación el martes por la noche que acogerá sin trabas a la selección iraní en el Mundial de fútbol 2026 que se celebrará en Norteamérica.
Infantino mencionó por primera vez “la situación en Irán”, sin precisar si la incertidumbre en torno a su participación en la máxima cita del fútbol, del 11 de junio al 19 de julio, se debía a los ataques estadounidenses e israelíes del 28 de febrero contra el país que desataron una guerra en Oriente Medio y la muerte del ayatolá Alí Jamenei.