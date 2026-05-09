Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Francia tiene un ataque que meterá “terror” en el Mundial: estos son los 9 candidatos a ser llamados por Deschamps

El seleccionado dirigido por Didier Deschamps podría llevar, por lo menos, a nueve delanteros que están en la élite del fútbol. Sus atacantes valen 827 millones de euros.

  • El delantero francés Kylian Mbappé es la gran carta del ataque de su equipo nacional para buscar ganar el Mundial 2026. De momento, el capitán del cuadro galo suma 12 goles en 12 encuentros disputados en el torneo. Está a cuatro de igualar al alemán Miroslav Klose, quien con 16 es el máximo anotador de la historia de los campeonatos del mundo. FOTO getty
    El delantero francés Kylian Mbappé es la gran carta del ataque de su equipo nacional para buscar ganar el Mundial 2026. De momento, el capitán del cuadro galo suma 12 goles en 12 encuentros disputados en el torneo. Está a cuatro de igualar al alemán Miroslav Klose, quien con 16 es el máximo anotador de la historia de los campeonatos del mundo. FOTO getty
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 53 minutos
bookmark

Didier Deschamps está en aprietos. El entrenador de la Selección de Francia debe tomar pronto una decisión complicada: elegir quiénes serán los futbolistas que representarán a su país en Norteamérica 2026, a donde llegan con el rótulo de favoritos para ganar el título.

La elección no será fácil. Bien dicen que, cuando hay escasez, cuando no hay muchas opciones, es más sencillo jugársela por un camino u otro. Pero si hay exceso de alternativas y, encima, todas son de altísima calidad, la determinación se nubla. Eso le ocurre al técnico francés para elegir los delanteros que convocará.

Francia tiene, por lo menos, nueve atacantes destacados en la élite del fútbol que pueden ser convocados. Para el Mundial que se jugará entre junio y julio próximos, la FIFA decidió que un equipo puede llevar entre 23 y 26 futbolistas.

Si se utilizan todos los cupos, llamar a ocho atacantes sería dedicar el 30% del plantel a esa fase del juego. Sin embargo, Deschamps suele hacerlo. En Qatar 2022 tuvo esa cantidad de delanteros. Los elegidos aquella vez fueron: Karim Benzema, Kingsley Coman, Ousmane Dembélé, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Christopher Nkunku y Marcus Thuram.

¿Quiénes son los futbolistas “poderosos” de Francia?

Varios de ellos están en carpeta para la Copa del Mundo de este año. Todos los atacantes que han sido habitualmente convocados por el entrenador francés tienen un valor total de 827 millones de euros en el mercado de pases, más que el plantel completo de 28 de los 36 equipos que jugaron la Champions League de esta temporada.

Además, entre los nueve han marcado un total de 165 goles en toda la temporada (49 más de los que lleva el Bayern Múnich en la Bundesliga alemana, por poner un ejemplo), mientras que han dado 102 asistencias: los franceses serán una máquina poderosa en ataque durante el Mundial.

Quienes más aportan en todos los ítems son tres figuras mundiales, candidatas a ganar el Balón de Oro de esta temporada: Kylian Mbappé, Michael Olise y Ousmane Dembélé. El atacante del Real Madrid, gran referente y capitán del elenco galo para la Copa del Mundo, suma 41 goles y seis asistencias en lo que va de esta campaña. Además, está valorado en 200 millones de euros: es uno de los futbolistas más costosos del momento, de acuerdo con Transfermarkt.

Entre tanto, el extremo del Bayern Múnich, Michael Olise, tiene un valor de mercado de 140 millones de euros y, a sus 24 años, vive el mejor momento de lo que va de su carrera profesional: lleva 21 goles y 30 asistencias con el cuadro teutón.

Finalmente, el “top 3” de atacantes franceses lo completa la gran figura del París Saint-Germain, que busca concretar su segundo título consecutivo de Champions League. Dembélé, vigente ganador del Balón de Oro, ha marcado 19 goles y dado 10 asistencias en esta campaña.

¿Habrá jóvenes sorpresas en la convocatoria?

Pero no son los únicos. Hay otros futbolistas destacados, como el atacante Désiré Doué, una de las figuras del PSG, que ha marcado 12 goles y dado 10 asistencias esta campaña con el cuadro parisino. Eso ha llevado a que, de momento, su valor en el mercado sea de 90 millones de euros. Lo mismo vale Hugo Ekitike, centrodelantero del Liverpool inglés, que suma 17 goles y asistencias esta campaña con el cuadro inglés, que no tuvo su mejor año ni en la Liga ni en la Champions.

Bradley Barcola, un extremo joven del PSG que se proyecta como uno de los mejores del mundo para las próximas temporadas, marcó 12 goles y suma 7 asistencias. Su ficha vale 70 millones de euros.

En el listado también están Rayan Cherki, el número “10” del Manchester City inglés, cuya ficha está valorada en 65 millones de euros gracias a los 10 goles y las 14 asistencias que ha firmado esta temporada con el equipo dirigido por Pep Guardiola, así como el delantero del Inter de Milán Marcus Thuram (50 millones de euros), quien recientemente fue elegido jugador del mes de abril en Italia y suma 18 goles y 8 asistencias. El listado lo cierra el experimentado Kingsley Coman, valorado en 22 millones de euros en el Al-Nassr de Arabia Saudita, quien ha marcado 15 goles y dado 11 asistencias.

Temas recomendados

Deportes
Fútbol
Real Madrid
Selección Francia
Bayern Múnich
París Saint Germain (PSG)
Al-Nassr
Mundial 2026
Norteamérica
Francia
Kylian Mbappé
Ousmane Dembelé
Michael Olise
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Liga Betplay

Las más leídas

Te recomendamos