Por brote de ébola, Estados Unidos le exigió 21 días de aislamiento a jugadores de Congo para poder jugar el Mundial

Los jugadores congoleños se encuentran actualmente concentrados en Lieja, donde realizan su preparación previa al torneo que inicia el 11 de junio. “Hemos sido muy claros con Congo en que deben mantener la integridad de su burbuja durante 21 días antes de poder venir a Houston el 11 de junio”, declaró Giuliani a ESPN. “También hemos dejado muy claro al gobierno de Congo que deben mantener esa burbuja o se arriesgan a no poder viajar a Estados Unidos. No podemos ser más claros”, agregó. Giuliani dijo que Estados Unidos busca evitar cualquier riesgo de ingreso del ébola al país.

En una declaración enviada por separado a la AFP por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Giuliani reiteró que la prioridad máxima era “la seguridad del pueblo estadounidense, de los equipos participantes y de los millones de aficionados”. Las autoridades estadounidenses señalaron a comienzos de esta semana que la selección congoleña quedaría exenta de una prohibición temporal de viaje aplicada a personas que hayan estado recientemente en la República Democrática del Congo, Uganda o Sudán del Sur. “Animamos al equipo a proteger a sus jugadores de exposiciones innecesarias y a mantener la integridad de su burbuja, para garantizar que puedan participar en el torneo”, señaló Giuliani.

La Organización Mundial de la Salud informó este viernes de 82 casos y siete muertes confirmadas por ébola en la República Democrática del Congo, además de casi 750 casos sospechosos y 177 fallecimientos sospechosos. El brote fue provocado por la cepa Bundibugyo del ébola, para la que actualmente no existen vacunas ni tratamientos aprobados.