Por brote de ébola, Estados Unidos le exigió 21 días de aislamiento a jugadores de Congo para poder jugar el Mundial

La selección de fútbol de la República Democrática del Congo, que disputará el Mundial 2026, deberá permanecer aislada durante 21 días antes de recibir autorización para ingresar a Estados Unidos, debido al brote de ébola registrado en el país africano, informaron este viernes las autoridades estadounidenses.
Andrew Giuliani, director ejecutivo del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para el Mundial, dijo a ESPN que las autoridades estadounidenses informaron a la FIFA, a la selección congoleña y al gobierno en Kinshasa sobre la obligación de mantener una “burbuja sanitaria” en Bélgica.