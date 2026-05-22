Ataque a avión de la Policía en Ocaña deja tres heridos; ofrecen $100 millones de recompensa por información

Un avión de la Policía Nacional fue atacado con ráfagas de fusil este viernes 22 de mayo, poco después de despegar del aeropuerto Aguas Claras de Ocaña, en Norte de Santander. La aeronave, que cubría la ruta entre ese municipio y Bogotá, logró continuar su trayecto y aterrizar en el aeropuerto El Dorado, pero tres uniformados resultaron heridos. Según informó la institución, el ataque ocurrió aproximadamente a las 12:55 p.m., momentos después del despegue. En la aeronave viajaban 14 funcionarios de la Policía Nacional, distribuidos entre cuatro tripulantes y diez pasajeros. Entérese: Fuerte operación militar se despliega en la vereda donde las disidencias mataron al periodista Mateo Pérez Tras registrarse los disparos contra el avión, la tripulación mantuvo el control de la aeronave y continuó el vuelo hasta Bogotá. Una vez en tierra, se activaron los protocolos de atención para los ocupantes y se inició la verificación de las afectaciones causadas por el ataque.

Los otros once ocupantes fueron valorados por personal de salud y no presentaron heridas. La institución indicó que todos fueron sometidos a revisión médica una vez la aeronave aterrizó en la capital del país.

El director de la Policía Nacional, general William Rincón, se pronunció sobre lo ocurrido y destacó que la aeronave logró completar el trayecto después del ataque. “Gracias a la valentía y la pericia, el mismo profesionalismo de nuestra tripulación, el avión logró mantenerse en vuelo y posteriormente aterrizar de manera segura en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Con esto se evitó una tragedia de mayores proporciones”, señaló.

Impacto de bala en el avión de la Policía atacado durante el despegue en Ocaña. Foto: tomada de X

El general Rincón afirmó que las autoridades concentrarán esfuerzos en la ubicación de los autores del ataque. “Hemos dispuesto la activación inmediata de todas nuestras capacidades operativas y investigativas, como de inteligencia, para esclarecer lo ocurrido, identificar y capturar los responsables de este ataque criminal”, manifestó. Lea también: Masacre en Colombia: Ataque en vía Ocaña-Ábrego deja seis muertos, entre ellos un líder social y escoltas de la UNP Como parte de esa estrategia, la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa anunciaron una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables. La medida fue comunicada por la institución a través de un comunicado oficial, en el que se invitó a la ciudadanía a suministrar información que pueda contribuir al avance de las investigaciones.