La Selección Colombia quedó “desarmada” ante Uruguay: tuvo varios lesionados y perdió su primer juego del Sudamericano sub-17

Debió sentir mucho dolor. Sus gritos cuando estaba tirado en el suelo fueron tan impresionantes que, aunque la pelota no había salido de la cancha, el árbitro del partido entre Colombia y Uruguay de la cuarta fecha del Sudamericano Sub-17 que se juega en Paraguay detuvo el encuentro para que fuera atendido por los médicos del seleccionado cafetero. El lateral derecho colombiano Álex Gómez, nacido en Estados Unidos, no soportaba la aflicción que le generó un movimiento mal hecho cerca de la línea del fondo de la cancha que llevó a que su rodilla se doblara hacia afuera y perdiera la estabilidad. Dio la sensación de que había tenido un problema de ligamentos.

Pensar en esa idea lo atormentó. Quizás ese fue el génesis de los gritos del futbolista de la Academia del Red Bull de Nueva York, a quien el médico y el fisiatra del equipo criollo le pidieron que se calmara y respirara, antes de que intentaran hacerle movilidad articular para calcular el daño que había sufrido la rodilla. Mientras lo hacían, Gómez estuvo rodeado de compañeros de la Selección Colombia y de jugadores del elenco Charrúa, que preguntaban qué podía ser. No hubo respuesta, pero los galenos lo sacaron en camilla de la cancha de la sede de Conmebol donde se disputa el torneo.

Un par de minutos antes hicieron lo mismo con el extremo nariñense Julio Sinisterra, quien hace parte del registro de Fortaleza de Bogotá, porque también sufrió un problema físico que obligó a ser sustituido. Mientras Gómez era llevado a un lugar donde los médicos lo pudieran atender con tranquilidad, Sinisterra se “revolcaba” del dolor en el banco de suplentes de Colombia.

¿Cómo se dio la derrota de la Selección Colombia?

La salida de los dos futbolistas lesionados se dio cuando apenas iban 15 minutos del primer tiempo. Eso obligó a que el entrenador Fredy Hurtado hiciera cambios que, desde el inicio, no tenía previstos para ese momento: ingresaron Dilan Bonilla, de Arcos Zaragoza y Edwin Estrella, de la Academia Alemana de Popayán.

Además, Hurtado tuvo que cambiar el plan de juego que había diseñado para el partido. Colombia pasó de atacar con intensidad a recibir ataques por parte de los uruguayos. Al minuto 30 del primer tiempo llegó, después de una falta, el primer gol del encuentro, que terminó 0-2 en favor de los charrúas. Lo anotó Thiago Brizuela, un volante ofensivo, de 17 años, que pertenece a la cantera del Liverpool de Montevideo. El mismo futbolista, considerado la gran figura de Uruguay en el Campeonato Sudamericano –lleva la camiseta 10–, marcó, a los 63 minutos un golazo de tiro libre que puso el marcador definitivo. Algunos minutos antes Dilan Bonilla también salió con problemas físicos.