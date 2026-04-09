La Selección Colombia quedó “desarmada” ante Uruguay: tuvo varios lesionados y perdió su primer juego del Sudamericano sub-17

Debió sentir mucho dolor. Sus gritos cuando estaba tirado en el suelo fueron tan impresionantes que, aunque la pelota no había salido de la cancha, el árbitro del partido entre Colombia y Uruguay de la cuarta fecha del Sudamericano Sub-17 que se juega en Paraguay detuvo el encuentro para que fuera atendido por los médicos del seleccionado cafetero.
El lateral derecho colombiano Álex Gómez, nacido en Estados Unidos, no soportaba la aflicción que le generó un movimiento mal hecho cerca de la línea del fondo de la cancha que llevó a que su rodilla se doblara hacia afuera y perdiera la estabilidad. Dio la sensación de que había tenido un problema de ligamentos.