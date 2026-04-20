Los cinco pilares que llevaron a Colombia al título Sub-17 en el Sudamericano Sub-17

El título de la Selección Colombia en el Sudamericano Sub-17 no fue producto del azar. Detrás del logro hubo una estructura sólida, una columna vertebral bien definida que sostuvo al equipo en cada partido. Cinco nombres sobresalieron por su influencia, liderazgo y rendimiento: Luigi Ortiz, Juan José Fori, Miguel Agámez, Samuel Martínez y José Escorcia. Cada uno, desde su posición, aportó una pieza clave para construir un equipo campeón.
El arquero fue el primer bastión del equipo. Luigi Ortiz no destaca por su estatura, pero sí por su agilidad, rapidez de reacción y dominio del área. Su juego con los pies, cada vez más importante en el fútbol moderno, lo convirtió en una pieza clave para iniciar jugadas desde atrás.
El asistente técnico Hernando Patiño lo definió con claridad: es un guardameta ágil, seguro y con buena técnica, cualidades que le permitieron responder en momentos de alta presión. En un torneo corto, donde cada error puede costar caro, Ortiz fue garantía.