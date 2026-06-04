Nuevo festivo en Colombia: qué deben pagar las empresas y hacer los trabajadores

Un nuevo día de descanso se suma al calendario laboral colombiano, ya que el Congreso sancionó la Ley 2578 de 2026, que declara el 9 de julio como el Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, patrona de Colombia y símbolo religioso, histórico y cultural del municipio boyacense.
Para este año, dado que el 9 de julio cae en día entre semana, el festivo se traslada al lunes 13 de julio, en aplicación de la Ley 51 de 1983, que regula el traslado de celebraciones al lunes siguiente para crear puentes festivos.
La medida es de obligatorio cumplimiento en todo el territorio nacional, por lo tanto, trabajadores del sector público y del privado tendrán derecho al descanso remunerado correspondiente.
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