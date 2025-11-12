“Para nosotros no existen los amistosos”: ¿qué quiere Lorenzo ante Nueva Zelanda y Australia?

La Selección Colombia vive días de intensa preparación y expectativas de cara a los próximos desafíos internacionales. Con la vista puesta en el Mundial 2026, el técnico argentino Néstor Lorenzo concedió una rueda de prensa para hablar sobre los próximos partidos amistosos frente a Nueva Zelanda y Australia, programados para el sábado 15 y martes 18 de noviembre, respectivamente.
Lorenzo destacó la exigencia física y táctica de ambos rivales y el valor estratégico que estos encuentros representan para evaluar jugadores y plantear alternativas de cara al futuro. “Vamos a jugar con dos selecciones fuertes en lo físico, muy dinámicas, intensas; una un poquito más experimentada como Australia, que ha ido a competir a Asia para mejorar su nivel y lo ha mejorado. Son buenas pruebas, muy exigentes, y vamos a tratar de ver a los mismos jugadores, darles minutos e ir filtrando una posible lista. De acá a junio o julio falta mucho tiempo y la actualidad va cambiando, pero es bueno ver qué alternativas se nos pueden dar en varias posiciones”, explicó.