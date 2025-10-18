Todas las figuras vendrán al Atanasio: ellas son las convocadas para el inicio de eliminatorias de la Selección Colombia femenina

La Selección Colombia femenina de mayores se prepara para iniciar el camino en las primeras eliminatorias mundialistas que organiza Conmebol. El ente rector del fútbol de Suramérica decidió que, para la Copa del Mundo que se organizará durante 2027 en Brasil, los equipos femeniles jugarían un proceso clasificatorio.

Las criollas, que vienen de ser subcampeonas de América en el torneo continental que se disputó en Quito, Ecuador, entre julio y agosto pasado, debutarán en el clasificatorio el próximo viernes 24 de octubre en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, que se espera que esté lleno para apoyar a las futbolistas criollas.