¿Cómo les fue a los influencers aspirantes al Congreso? Los que ganaron y los que se quemaron

Las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026 dejaron un nuevo capítulo en la relación entre redes sociales y política en Colombia. Varios creadores de contenido, activistas digitales y figuras reconocidas en plataformas como TikTok, YouTube e Instagram decidieron competir por una curul en el Senado o la Cámara de Representantes. Algunos lograron convertir su popularidad digital en votos, mientras que otros comprobaron que tener millones de seguidores no se traduce en respaldo electoral. En estas elecciones, además, fue clave el papel de las listas cerradas, especialmente en partidos como el Pacto Histórico, que permitió que varios influenciadores llegaran al Congreso sin depender únicamente de su votación individual.

Estos son los influenciadores que sí lograron curul

Una de las elecciones más comentadas fue la de Deyci Alejandra Omaña Ortiz, conocida como Amaranta Hank. La activista, periodista y exactriz de cine para adultos logró una curul en el Senado por el Pacto Histórico, una de las principales fuerzas políticas del Congreso. Entérese: “El primer trabajo que tuve fue falsificando cédulas venezolanas”: Amaranta Hank, candidata al Senado por el Pacto Histórico Durante la campaña, Hank defendió abiertamente su trayectoria y cuestionó los prejuicios que rodearon su candidatura. En varios espacios explicó que su experiencia en la industria sexual le permitió conocer realidades sociales invisibilizadas en la política tradicional. Tras conocerse los resultados, celebró su elección en redes sociales con un breve mensaje: “Lo logramos”.

También llegó al Senado el creador de contenido Walter Rodríguez Chaparro, conocido en redes como “Me dicen Wally”. El abogado y periodista se hizo conocido en plataformas digitales por sus análisis políticos y críticas a la corrupción. Su llegada al Congreso fue posible gracias a su posición dentro de la lista cerrada del Pacto Histórico, que obtuvo suficientes votos para asegurar 25 curules.

Otro de los influenciadores que logró llegar al Senado fue Luis Carlos Rúa Sánchez, conocido como “Elefante Blanco”. El creador de contenido se volvió popular denunciando retrasos y presuntas irregularidades en obras públicas en distintas regiones del país. Su estilo de veeduría ciudadana en redes sociales le permitió construir una audiencia amplia, que finalmente se tradujo en más de 120.000 votos.

En el caso de Jonathan Ferney Pulido Hernández, conocido como JP Hernández o JotaPe, el resultado significó la reelección en el Senado por el partido Alianza Verde. Hernández se dio a conocer inicialmente como youtuber político y, en su primer periodo legislativo, mantuvo una fuerte presencia en redes sociales comentando debates y decisiones del Congreso.

En la Cámara de Representantes por Bogotá también hubo influenciadores que lograron una curul. Una de ellas fue Laura Daniela Beltrán, conocida como “Lalis”, creadora de contenido que se ha destacado por publicar análisis políticos y denuncias en redes sociales. Beltrán fue elegida gracias a su posición dentro de la lista cerrada del Pacto Histórico, donde ocupaba uno de los primeros lugares. Le puede interesar: Elecciones al Senado: Pacto Histórico y Centro Democrático lideran y se disputan las mayorías

Por esa misma lista también logró curul Daniel Mauricio Monroy, quien en los últimos años se hizo conocido por su activismo político en redes sociales en favor del gobierno del actual presidente Gustavo Petro. Lea aquí: Exclusivo | La historia no contada del día en que ‘Lalis’ se inventó una agresión y Petro dijo que era “fascismo”

En Antioquia, otro creador digital que logró llegar al Congreso fue Hernán Muriel Pérez, conocido en redes sociales como “Cofradía para el cambio”. El influenciador encabezó la lista del Pacto Histórico a la Cámara de Representantes por el departamento y consiguió una curul, consolidándose como una de las figuras más visibles de su colectividad en la región. Tras conocerse los resultados, Muriel reaccionó en sus redes sociales y celebró su elección con un mensaje en el que destacó lo inusual del momento: “Se siente muy extraño... primera vez en mi vida que voto por mí mismo. Propongo transformar nuestro país y el departamento de Antioquia”, escribió. Lea también: 10 claves para entender los resultados de las elecciones: “ganó la democracia en Colombia”

¿Qué influenciadores se quemaron en su intento por llegar al Congreso?

Algo similar ocurrió con Edwin Javier Brito García, conocido en redes como “Pechy Players”. El creador de contenido aspiró al Senado por el Partido Conservador, con una agenda centrada en el desarrollo rural y el fortalecimiento del sector agropecuario. A pesar de su presencia en redes sociales, su votación no fue suficiente para llegar al Congreso. Aun así, el influenciador agradeció el apoyo de sus seguidores y reaccionó en redes sociales tras conocerse los resultados: “Yo, un simple humano zootecnista... somos ganadores. Sí se pudo hacer el cambio”, expresó.

En el Atlántico también participó Fairuz Valdiri, ingeniera industrial y hermana de la reconocida influenciadora Andrea Valdiri. Su candidatura a la Cámara de Representantes por el Partido de la U estuvo enfocada en propuestas para apoyar a pequeños y medianos empresarios, combatir la extorsión que afecta a comerciantes y revisar las tarifas de energía en la región. Sin embargo, los votos obtenidos no fueron suficientes para lograr una curul. Otra de las candidatas que quedó por fuera fue Laura Gallego Solís, abogada y exseñorita Antioquia, quien aspiró a la Cámara de Representantes por Antioquia con Cambio Radical. Gallego había ganado notoriedad en redes sociales por sus opiniones políticas y por controversias públicas, pero finalmente terminó en el cuarto lugar dentro de la lista de su partido.

Laura Gallego Solís, abogada y exseñorita Antioquia. Foto: redes sociales instagram @lauragallegosoliss

Lea también: Miguel Polo Polo y Laura Gallego, entre los "quemados" en las elecciones a la Cámara En la lista de influenciadores que tampoco lograron llegar al Congreso aparecen también Hannah Escobar, conocida como "Miss Melindres", quien aspiraba a la Cámara por Antioquia; Rawdy Reales Rois, conocido como "Dr. Rawdy"; y Charles Figueroa, llamado en redes "Profe Charles", ambos candidatos por el movimiento Ahora Colombia. A ellos se suman Alejo Vergel y Beto Coral, quienes participaron con el movimiento Frente Amplio, y Lili Díaz, quien aspiraba a la Cámara de Representantes por el Atlántico. La participación de influenciadores en estas elecciones ha confirmado un fenómeno cada vez más visible en Colombia, el salto de figuras digitales a la política. Sin embargo, los resultados también muestran que, más allá de la visibilidad en redes sociales, las dinámicas electorales siguen estructuras tradicionales.