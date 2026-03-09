x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

El asteroide YR4 ya no tiene probabilidades de chocar contra la Luna, según el telescopio James Webb

Este fue el primer objeto espacial que activó una respuesta internacional de científicos y agencias espaciales. Había un 4% de probabilidades de que el asteroide impactara contra la Luna, las cuales ya fueron descartadas.

  • Esta es una de las animaciones que mostraba al YR4 durante su paso por la Tierra en dirección al posible impacto con la luna. FOTO: Noirlab / NSF / Aura / R. Proctor
    Esta es una de las animaciones que mostraba al YR4 durante su paso por la Tierra en dirección al posible impacto con la luna. FOTO: Noirlab / NSF / Aura / R. Proctor
El Colombiano
El Colombiano
hace 37 minutos
bookmark

La Agencia Espacial Europea (ESA) descartó que el asteroide 2024 YR4 choque contra la Luna en 2032, después de hacer nuevas observaciones con el telescopio espacial James Webb.

Contexto: El asteroide 2024 YR4 ya no amenaza a la Tierra, pero la Luna sigue en el punto de mira

Hace algunas semanas ya se había confirmado que este asteroide no representaba ningún peligro para la Tierra. Sin embargo, algunos cálculos indicaban que había un 4% de probabilidad de que impactara contra la Luna.

La ESA había señalado que el asteroide no volvería a ser visible hasta 2028, pero un grupo internacional de científicos logró observarlo nuevamente y analizarlo con mayor detalle. Esto permitió concluir que tampoco chocará contra la Luna.

Los expertos encontraron dos momentos para observar el asteroide el pasado febrero. En esas ocasiones, el telescopio logró detectarlo entre un fondo de estrellas conocidas, información que fue posible gracias al trabajo de la misión Gaia de la Agencia Espacial Europea.

A pesar de las dificultades, las observaciones fueron exitosas. Al comparar la posición del asteroide 2024 YR4 con la de las estrellas que estaban detrás, los científicos pudieron calcular su trayectoria con suficiente precisión y confirmar que no chocará contra la Luna en 2032.

El Telescopio James Webb se diseñó para estudiar galaxias y otras estructuras cósmicas a miles de millones de años luz de distancia. El campo de visión de esta estructura es muy reducido, y detectarlo requirió una precisión extraordinaria.

Los análisis se coordinaron gracias a la estrecha colaboración entre el Centro de Coordinación de Objetos Cercanos a la Tierra de la ESA, el Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra de la NASA y la misión Webb.

Según avanzan desde la institución europea, la Luna se encuentra a salvo y 2024 YR4 ya no supone ningún peligro para el satélite. El equipo de Defensa Planetaria del Programa de Seguridad Espacial de la ESA seguirá detectando y rastreando objetos cercanos a la Tierra para garantizar su seguridad.

¿Cómo fue detectado el asteroide YR4?

El asteroide posee entre 53 y 67 metros de diámetro y fue descubierto el 27 de diciembre de 2024 gracias al telescopio del Sistema de Alerta de Último Impacto Terrestre de Asteroides –ATLAS en inglés– en Río Hurtado, Chile.

Le puede interesar: La NASA permitirá a los astronautas llevar al espacio un elemento cotidiano prohibido hasta ahora, ¿qué es?

Poco después de que fue descubierto, los sistemas automáticos calcularon que este objeto tenía un 3 % de probabilidad de chocar contra la Tierra en 2034, lo que podría causar graves daños. Por eso, el asteroide 2024 YR4 fue incluido en la lista de asteroides peligrosos de la Agencia Espacial Europea y llamó la atención en todo el mundo, ya que fue el primer objeto espacial que activó una respuesta internacional de científicos y agencias espaciales.

Observaciones anteriores, hechas con el telescopio espacial James Webb, permitieron medir con mayor precisión su recorrido alrededor del Sol y, en marzo de 2025, se descartó que pudiera impactar la Tierra. Ahora, los científicos también descartan que pueda chocar contra la Luna.

* Con información de Agencia Sinc.

Temas recomendados

Ciencia
Astronomía
Tendencias
James Webb
Asteroide
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida