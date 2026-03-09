El asteroide YR4 ya no tiene probabilidades de chocar contra la Luna, según el telescopio James Webb

La Agencia Espacial Europea (ESA) descartó que el asteroide 2024 YR4 choque contra la Luna en 2032, después de hacer nuevas observaciones con el telescopio espacial James Webb. Contexto: El asteroide 2024 YR4 ya no amenaza a la Tierra, pero la Luna sigue en el punto de mira Hace algunas semanas ya se había confirmado que este asteroide no representaba ningún peligro para la Tierra. Sin embargo, algunos cálculos indicaban que había un 4% de probabilidad de que impactara contra la Luna. La ESA había señalado que el asteroide no volvería a ser visible hasta 2028, pero un grupo internacional de científicos logró observarlo nuevamente y analizarlo con mayor detalle. Esto permitió concluir que tampoco chocará contra la Luna. Los expertos encontraron dos momentos para observar el asteroide el pasado febrero. En esas ocasiones, el telescopio logró detectarlo entre un fondo de estrellas conocidas, información que fue posible gracias al trabajo de la misión Gaia de la Agencia Espacial Europea.

A pesar de las dificultades, las observaciones fueron exitosas. Al comparar la posición del asteroide 2024 YR4 con la de las estrellas que estaban detrás, los científicos pudieron calcular su trayectoria con suficiente precisión y confirmar que no chocará contra la Luna en 2032. El Telescopio James Webb se diseñó para estudiar galaxias y otras estructuras cósmicas a miles de millones de años luz de distancia. El campo de visión de esta estructura es muy reducido, y detectarlo requirió una precisión extraordinaria. Los análisis se coordinaron gracias a la estrecha colaboración entre el Centro de Coordinación de Objetos Cercanos a la Tierra de la ESA, el Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra de la NASA y la misión Webb. Según avanzan desde la institución europea, la Luna se encuentra a salvo y 2024 YR4 ya no supone ningún peligro para el satélite. El equipo de Defensa Planetaria del Programa de Seguridad Espacial de la ESA seguirá detectando y rastreando objetos cercanos a la Tierra para garantizar su seguridad.

¿Cómo fue detectado el asteroide YR4?